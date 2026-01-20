Видео
Україна
Цены на зерновые — сколько стоит экспорт сои в январе

Цены на зерновые — сколько стоит экспорт сои в январе

Ua ru
Дата публикации 20 января 2026 06:30
Цены на зерновые — во сколько оценивается экспорт украинской сои в январе 2026
Доллары и гривны. Фото: Новини.LIVE

В Украине на аграрном рынке продолжается укрепление цен на сою. В первый месяц 2026 года культура постоянно прибавляет в цене и сейчас эта тенденция сохраняется.

Об этом говорится в Telegram-канале Spike Brokers.

Цены на сою

Как отмечается, дорожает соя, которую аграрии экспортируют в другие страны. Так, спотовый индекс цены на продукцию, которую нужно доставить в порт, сейчас повысился до 424 долларов за тонну (без НДС).

Параллельно с экспортом дорожает и переработка зерновой. По состоянию на сейчас индекс цены поднялся до отметки в 454 долларов за тонну (с НДС).

Отдельно в сообщении указывается, что общий экспорт сои из Украины с июля 2025 по январь 2026 года составляет 1,7 млн тонн. При этом показатели экспорта в конце сезона должны сократиться на 37%.

Что еще стоит знать

Напомним, с началом января в 2026 году на агрорынке падали цены на подсолнечник. Кроме этого снижался и спрос на продукцию, что заставляло производителей хранить, а не отдавать ее на продажу.

В то же время продавать подсолнечник на европейский рынок является более выгодной идеей, в отличие от внутренней переработки. Смысл продавать есть даже с учетом пошлины в 1,8% — разница иногда достигает 30 долларов за тонну.

Ранее стало известно, что российские оккупанты похитили в Украине 2 млн тонн зерна. Затем товар продавался Египту, государствам Ближнего Востока, Африки и Азии. Узнавайте также, как война влияет на продажи украинской пшеницы.

цены в Украине цены соя агропромышленность зерновые
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
