Єгипет скуповує вкрадене українське зерно — яка схема

Росія вивезла з України 2 млн тонн зерна — хто головний покупець
У 2025 році Росія вивезла з тимчасово окупованих земель України понад два мільйони тонн зерна. Його продавали на ринки Африки, Азії, Близького Сходу та частково в Європу.
Про це повідомив 15 січня міністр закордонних справ Андрій Сибіга у соцмережі X.
Куди поділося викрадене зерно
Сорок відсотків усього незаконно вивезеного українського зерна отримав Єгипет. Решту розподілили між державами Близького Сходу, Африки та Азії.
Для перевезень Росія використовує порти Азовського й Чорного морів і створила прихований зерновий флот. Українська розвідка встановила сорок п’ять суден, що вивозили зерно з окупованих територій.
Санкції та розслідування
Україна вже наклала обмеження на 43 таких судна й 39 капітанів. Міністр заявив, що українські служби відстежують компанії, які торгують викраденим збіжжям, і передають відомості партнерам.
Сибіга підкреслив, що діяльність прихованого зернового флоту загрожує глобальній продовольчій безпеці й напряму фінансує війну Росії проти України. Він закликав Європейський Союз активніше застосовувати санкційні інструменти та посилити координацію з агентством Frontex.
Продаж викраденого зерна зростає
Глава МЗС зазначив, що російські війська окупували одні з найродючіших сільськогосподарських земель Європи. Урожай або конфісковували, або скуповували за заниженими цінами, часто під примусом. Точну комерційну вартість торгівлі викраденим зерном оцінити важко, однак її масштаби залишаються великими.
У квітні 2025 року США вже запровадили санкції проти кількох російських громадян, компаній і суден, які, за даними української розвідки, брали участь у вивезенні українського зерна.
Раніше ми писали про ціни на експорт зернових у січні — на чому зараз заробляють аграрії.
Також дізнайтеся, як війна впливає на продаж української пшениці.
Читайте Новини.LIVE!