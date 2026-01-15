Єгипет скуповує вкрадене українське зерно — яка схема

Зерновий комплекс. Фото: Pixabay

У 2025 році Росія вивезла з тимчасово окупованих земель України понад два мільйони тонн зерна. Його продавали на ринки Африки, Азії, Близького Сходу та частково в Європу.

Про це повідомив 15 січня міністр закордонних справ Андрій Сибіга у соцмережі X.

Реклама

Читайте також:

Куди поділося викрадене зерно

Сорок відсотків усього незаконно вивезеного українського зерна отримав Єгипет. Решту розподілили між державами Близького Сходу, Африки та Азії.

Для перевезень Росія використовує порти Азовського й Чорного морів і створила прихований зерновий флот. Українська розвідка встановила сорок п’ять суден, що вивозили зерно з окупованих територій.

Санкції та розслідування

Україна вже наклала обмеження на 43 таких судна й 39 капітанів. Міністр заявив, що українські служби відстежують компанії, які торгують викраденим збіжжям, і передають відомості партнерам.

Сибіга підкреслив, що діяльність прихованого зернового флоту загрожує глобальній продовольчій безпеці й напряму фінансує війну Росії проти України. Він закликав Європейський Союз активніше застосовувати санкційні інструменти та посилити координацію з агентством Frontex.

Продаж викраденого зерна зростає

Глава МЗС зазначив, що російські війська окупували одні з найродючіших сільськогосподарських земель Європи. Урожай або конфісковували, або скуповували за заниженими цінами, часто під примусом. Точну комерційну вартість торгівлі викраденим зерном оцінити важко, однак її масштаби залишаються великими.

У квітні 2025 року США вже запровадили санкції проти кількох російських громадян, компаній і суден, які, за даними української розвідки, брали участь у вивезенні українського зерна.

Раніше ми писали про ціни на експорт зернових у січні — на чому зараз заробляють аграрії.

Також дізнайтеся, як війна впливає на продаж української пшениці.