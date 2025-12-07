Ціни на фуражну кукурудзу — як і чому змінилась вартість експорту у грудні 2025

Кукурудза. Фото: УНІАН

На експортному ринку зернових з початком грудня знижуються ціни на фуражну кукурудзу. Так, впродовж останніх семи днів ціни попиту на цю культуру знизились на 100 — 200 грн.

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає про це детальніше.

Що відбувається з цінами на експорт

Станом на неділю, 7 грудня продаж фуражної кукурудзи відбувається за цінами на рівні від 8,5 тис. до 9,9 тис. грн за тонну. Як пише видання АПК-Інформ, ціни знижуються з двох причин:

на експортному ринку зберігається відповідна динаміка щодо фуражної кукурудзи;

пропозиція зернової поступово зростає.

"Слід також зауважити, що здебільшого зниження цін спостерігалось в південних регіонах України", — йдеться у публікації.

Ціни на фуражну кукурудзу в Україні

Примітно, що внутрішній ринок реагує відповідно до ситуації на експортному ринку. Наприклад, 7 грудня тонна культури коштує 7 487 грн за тонну — це на 150 грн дешевше, ніж тижнем раніше, свідчать дані на порталі Tripoli.land.

Зауважимо, що в період з 29 листопада по 5 грудня ціни на фуражну кукурудзу стабільно трималися на одній позначці у 7 637 грн за тонну. Та вже у суботу, 6 грудня вартість зернової різко знизилася до 7 487 грн за тонну. За такою ціною кукурудза продається й станом на неділю, 7 грудня.

Про що ще варто знати

Нагадаємо, обсяг врожаю зернових та олійних культур в Україні у 2025 році може перевершити торішні показники і скласти, приблизно, 81,4 млн тонн. На експорт, як очікується, піде майже 39 млн тонн продукції, якщо цьому не завадять російські війська, які бомбардують критичну інфраструктуру країни.

Неможливість експортувати достатні обсяги врожаю не тільки призведе до збитків українських фермерів, а й сильно нашкодить українській економіці та її платіжному балансу.

Неможливість експортувати достатні обсяги врожаю не тільки призведе до збитків українських фермерів, а й сильно нашкодить українській економіці та її платіжному балансу.


