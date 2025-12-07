Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Ціни на зернові — як подешевшав експорт української кукурудзи

Ціни на зернові — як подешевшав експорт української кукурудзи

Ua ru
Дата публікації: 7 грудня 2025 06:30
Ціни на фуражну кукурудзу — як і чому змінилась вартість експорту у грудні 2025
Кукурудза. Фото: УНІАН

На експортному ринку зернових з початком грудня знижуються ціни на фуражну кукурудзу. Так, впродовж останніх семи днів ціни попиту на цю культуру знизились на 100 — 200 грн.

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає про це детальніше. 

Реклама
Читайте також:

Що відбувається з цінами на експорт

Станом на неділю, 7 грудня продаж фуражної кукурудзи відбувається за цінами на рівні від 8,5 тис. до 9,9 тис. грн за тонну. Як пише видання АПК-Інформ, ціни знижуються з двох причин:

  • на експортному ринку зберігається відповідна динаміка щодо фуражної кукурудзи;
  • пропозиція зернової поступово зростає. 

"Слід також зауважити, що здебільшого зниження цін спостерігалось в південних регіонах України", — йдеться у публікації.

Ціни на фуражну кукурудзу в Україні

Примітно, що внутрішній ринок реагує відповідно до ситуації на експортному ринку. Наприклад, 7 грудня тонна культури коштує 7 487 грн за тонну — це на 150 грн дешевше, ніж тижнем раніше, свідчать дані на порталі Tripoli.land

Зауважимо, що в період з 29 листопада по 5 грудня ціни на фуражну кукурудзу стабільно трималися на одній позначці у 7 637 грн за тонну. Та вже у суботу, 6 грудня вартість зернової різко знизилася до 7 487 грн за тонну. За такою ціною кукурудза продається й станом на неділю, 7 грудня. 

Про що ще варто знати 

Нагадаємо, обсяг врожаю зернових та олійних культур в Україні у 2025 році може перевершити торішні показники і скласти, приблизно, 81,4 млн тонн. На експорт, як очікується, піде майже 39 млн тонн продукції, якщо цьому не завадять російські війська, які бомбардують критичну інфраструктуру країни. 

Неможливість експортувати достатні обсяги врожаю не тільки призведе до збитків українських фермерів, а й сильно нашкодить українській економіці та її платіжному балансу.

Раніше ми розповідали про несподівану ситуацію з цінами на пшеницю. Відомо, про що саме йдеться. Дізнавайтесь також, яку українську культуру активно купують за кордоном у 2025 році.
 

ціни в Україні зерно ціни кукурудза зернові
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації