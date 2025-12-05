Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Врожай в Україні зростає — чому аграрії можуть втратити прибуток

Врожай в Україні зростає — чому аграрії можуть втратити прибуток

Ua ru
Дата публікації: 5 грудня 2025 06:30
В Україні зростає врожайність зернових — про що попередили аграріїв
Збір врожаю. Фото: УНІАН

В Україні у 2025 році врожай зернових та олійних культур становити 81,4 мільйона тонн. Цей показник перевищує торішній на 79 мільйона тонн. 

Про це йдеться на сайті Української зернової асоціації (УЗА).

Реклама
Читайте також:

Детальніше про врожай зернових та олійних культур в Україні

Це оптимістичний сценарій, головною рушійною силою якого є очікування щодо кукурудзи. Так, завдяки сприятливим погодним умовам та високій врожайності очікується, що загальний обсяг кукурудзи буде на рівні 32 мільйони тонн. Потенційний експорт кукурудзи становить до 25 мільйонів тонн.

null
Яким може бути врожай зернових у 2025 році. Скриншот УЗА

Щодо інших культур, то прогнози наступні:

  • пшениця — врожай може бути на рівні 22,5 млн тонн, аа на експорт можна буде відправити до 16,5 млн тонн.
  • соняшник — врожай до 11,5 млн тонн, усю продукцію планують переробити в Україні;
  • соя — врожай 5 млн тонн, а експорт — до 2,5 млн тонн.

Яка проблема загрожує експорту

Отже, за попередніми прогнозами, наступного року Україна зможе відправити за кордон приблизно 39 млн тонн зерна, якщо потенціал врожайності збережеться. Втім, існує ще одна проблема. 

Так, на експорт зерна негативно впливають російські бомбардування критичної інфраструктури. Через це транспортні на повну потужність, з'являються логістичні виклики.

Неможливість експортувати достатні обсяги врожаю не тільки призведе до збитків українських фермерів, а й сильно нашкодить українській економіці та її платіжному балансу. Зараз усе залежить від здатності України забезпечити стабільну роботу експортних маршрутів в умовах війни.

Раніше ми розповідали, що на агроринку не фіксується подорожчання пшениці. Як правило у грудні після літніх контрактів на ринок поверталися імпортери, через що зерно стрімко додавало у ціні. Однак у 2025 році ситуація кардинально інша. Дізнавайтесь також, що відбувається з цінами на фуражну кукурудзу

      

врожай зерно експорт зерна війна в Україні зернові
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації