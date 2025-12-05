В Україні зростає врожайність зернових — про що попередили аграріїв

Збір врожаю. Фото: УНІАН

В Україні у 2025 році врожай зернових та олійних культур становити 81,4 мільйона тонн. Цей показник перевищує торішній на 79 мільйона тонн.

Про це йдеться на сайті Української зернової асоціації (УЗА).

Детальніше про врожай зернових та олійних культур в Україні

Це оптимістичний сценарій, головною рушійною силою якого є очікування щодо кукурудзи. Так, завдяки сприятливим погодним умовам та високій врожайності очікується, що загальний обсяг кукурудзи буде на рівні 32 мільйони тонн. Потенційний експорт кукурудзи становить до 25 мільйонів тонн.

Щодо інших культур, то прогнози наступні:

пшениця — врожай може бути на рівні 22,5 млн тонн, аа на експорт можна буде відправити до 16,5 млн тонн.

соняшник — врожай до 11,5 млн тонн, усю продукцію планують переробити в Україні;

соя — врожай 5 млн тонн, а експорт — до 2,5 млн тонн.

Яка проблема загрожує експорту

Отже, за попередніми прогнозами, наступного року Україна зможе відправити за кордон приблизно 39 млн тонн зерна, якщо потенціал врожайності збережеться. Втім, існує ще одна проблема.

Так, на експорт зерна негативно впливають російські бомбардування критичної інфраструктури. Через це транспортні на повну потужність, з'являються логістичні виклики.

Неможливість експортувати достатні обсяги врожаю не тільки призведе до збитків українських фермерів, а й сильно нашкодить українській економіці та її платіжному балансу. Зараз усе залежить від здатності України забезпечити стабільну роботу експортних маршрутів в умовах війни.

Раніше ми розповідали, що на агроринку не фіксується подорожчання пшениці. Як правило у грудні після літніх контрактів на ринок поверталися імпортери, через що зерно стрімко додавало у ціні. Однак у 2025 році ситуація кардинально інша. Дізнавайтесь також, що відбувається з цінами на фуражну кукурудзу.