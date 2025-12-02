Ціни на зерно 1 грудня — які зміни відбулися на агроринку

Комбайн в полі з кукурудзою. Фото: УНІАН

Кукурудза в Україні — високоврожайна і дуже використовувана агрокультура. Тож і ціни на фуражну кукурудзу є відповідними.

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає, як змінилася вартість фуражної кукурудзи в морських портах станом на 1 грудня 2025 року.

Реклама

Читайте також:

Ціни на фуражну кукурудзу

З початком нового тижня на експортному агроринку фіксується підвищення цін на фуражну кукурудзу. Як пише видання АПК-Інформ, на це впливають:

висока конкуренція між переробними та експортно-орієнтованими компаніями;

брак продукції на ринку;

погіршення якості фуражної кукурудзи;

логістичні проблеми.

Зважаючи на це, ціни попиту на фуражну кукурудзу фіксуються переважно варіюються від 8,7 тис. до 9,9 тис. гривень за тонну. Це вище показників кінця минулого тижня на 100 — 200 гривень.

Ціни на фуражну кукурудзу на внутрішньому ринку

З 19 листопада по 2 грудня 2025 року ціни фуражну кукурудзу на внутрішньому ринку України коливалися від 7 637 грн до 7 727 грн за тонну. Найдорожче, як свідчать дані на порталі Tripoli.land, фуражна кукурудза продавалася в період з 26 по 28 листопада.

Ціни на фуражну кукурудзу. Скриншот: Tripoli.land

В інші дні ціна за тонну фуражної кукурудзи перебувала на позначці у 7 637 гривень. Така ж ціна зберігається і станом на вівторок, 2 грудня.

Раніше ми розповідали, на експорті якої культури можна було заробити наприкінці осені. Відомо, за скільки продавали тонну. Також ми писали про санкції проти суден, які належать РФ. Вони займалися незаконним вивозом харчової продукції з окупованих територій.

