Ціни на сою в Україні зростають — що відбувається на ринку у листопаді

Поле з соєю. Фото: Unsplash

В Україні продовжує додавати у ціні соя. Йдеться, зокрема, про продукцію, яку відправляють за кордон.

Про це пише Graintrade.

Реклама

Читайте також:

Як купують українську сою

Закупівельні ціни на ГМО-сою підросли на 3-5 доларів за тонну, і тепер становлять до 420 доларів за тонну (18,2 тисячі гривень). Соя без ГМО зараз є на 5 доларів дорожчою — її продають за ціною у 450 доларів за тонну (19,2 тисячі гривень) з доставкою до чорноморських портів.

Тим часом українські переробники наразі відмовляються змінювати свої закупівельних цін: вони залишаються на рівні від 17,5 тисячі гривень до 18 тисячі гривень за тонну з доставкою на завод. При цьому частина переробників збільшить ціну, якщо продукцію швидко доставлять у порт.

Що стосується експорту, то у поточному 2025/2026 маркетинговому році (з 1 вересня по 10 листопада), з України було відправлено 360 тисяч тонн сої.

"Очікується, що темпи відвантажень залишаться низькими, навіть після того, як будуть врегульовані умови експорту для виробників", — йдеться у повідомленні.

Що з цінами на сою у світі

Січневі ф’ючерси на сою в Чикаго спочатку впали на 1,8%, потім виросли на 2,9% у понеділок, 17 листопада, але знову знизились на 2% у вівторок і середу (18-19 листопада), впавши до позначки у 409 доларів за тонну.

Що буде з цінами на сою далі

Як зазначають експерти, світові ціни на сою ще можуть знизитися, оскільки "Китай не буде активно купувати дорогу сою зі США". Це може стати причиною здешевшання сої й в Україні, коли трейдери закриють свої контракти.

Раніше ми розповідали про зміни у цінах на кукурудзу та пшеницю в Україні. Відомо, що відбулося на агроринку. Дізнавайтесь також, з якої причини дорожчає український ріпак.