Ціни на зерно у грудні 2025 року — скільки зараз коштує тонна

Такого давно не було — що сталося з цінами на зерно в Україні
В Україні на початку грудня 2025 року зберігається відносно спокійна ситуація з цінами на пшеницю. Примітно, що у попередні роки у цю пору пшениця стабільно дорожчала.
Про це йдеться у публікації на сайті Всеукраїнської аграрної біржі.
Ринок зерна у грудні
Як зазначається, наприкінці 2025 року ціни на пшеницю "поводять себе не так, як зазвичай".
"Традиційно в листопаді-грудні ціна на пшеницю рухається вгору, адже імпортери повертаються на ринок після літніх закупівель. Але цього сезону ринок стоїть на місці вже два місяці. У жовтні умовна ціна становила була на рівні 220 доларів за тонну пшениці 3 класу, а у листопаді коливалася від 220 до 222 доларів. У грудні ситуація збереглася", — вказується у матеріалі.
Що буде далі
У короткостроковій перспективі на ринку пануватиме стабільність.
"Умовні ціни за тонну збережуться на рівні 220 доларів за продовольчу та від 212 до 214 доларів за фуражну пшеницю. Найближчі тижні ринок буде в "режимі очікування", — підсумували автори матеріалу.
Водночас імпортери усе активніше цікавляться українською пшеницею. Про закупівлі домовлялися:
- Єгипет;
- Ліван;
- Євросоюз.
Втім, через невисокий ажіотаж ціни на пшеницю практично не зростають. Зазначається, що за сезонною моделлю потенціал цін пшеницю становить від 245 до 255 доларів за тонну з доставкою у порт. Очікується, що подорожчання може розпочатися, коли на ринку буде пікова активність — у січні, лютому та березні 2026 року.
