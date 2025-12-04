Відео
Такого давно не було — що сталося з цінами на зерно в Україні

Такого давно не було — що сталося з цінами на зерно в Україні

Ua ru
Дата публікації: 4 грудня 2025 06:30
Ціни на зерно у грудні 2025 року — скільки зараз коштує тонна
Колоски пшениці. Фото: УНІАН

В Україні на початку грудня 2025 року зберігається відносно спокійна ситуація з цінами на пшеницю. Примітно, що у попередні роки у цю пору пшениця стабільно дорожчала.

Про це йдеться у публікації на сайті Всеукраїнської аграрної біржі

Читайте також:

Ринок зерна у грудні 

Як зазначається, наприкінці 2025 року ціни на пшеницю "поводять себе не так, як зазвичай".

"Традиційно в листопаді-грудні ціна на пшеницю рухається вгору, адже імпортери повертаються на ринок після літніх закупівель. Але цього сезону ринок стоїть на місці вже два місяці. У жовтні умовна ціна становила була на рівні 220 доларів за тонну пшениці 3 класу,  а у листопаді коливалася від 220 до 222 доларів. У грудні ситуація збереглася", — вказується у матеріалі.

Що буде далі 

У короткостроковій перспективі на ринку пануватиме стабільність. 

"Умовні ціни за тонну збережуться на рівні 220 доларів за продовольчу та від 212 до 214 доларів за фуражну пшеницю. Найближчі тижні ринок буде в "режимі очікування", — підсумували автори матеріалу.

Водночас імпортери усе активніше цікавляться українською пшеницею. Про закупівлі домовлялися: 

  • Єгипет;
  • Ліван;
  • Євросоюз.

Втім, через невисокий ажіотаж ціни на пшеницю практично не зростають. Зазначається, що за сезонною моделлю потенціал цін пшеницю становить від 245 до 255 доларів за тонну з доставкою у порт. Очікується, що подорожчання може розпочатися, коли на ринку буде пікова активність — у січні, лютому та березні 2026 року.

Раніше ми розповідали, що допоки ціни на пшеницю тримаються на стабільному рівні, на агроринку фіксують подорожчання кукурудзи. Так, вартість фуражної кукурудзи може сягати позначки у 9,9 тисячі гривень за тонну. Дізнавайтесь також, яка агрокультура стрімко дорожчала впродовж листопада

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
