Цены на фуражную кукурузу — как и почему изменилась стоимость экспорта в декабре 2025

На экспортном рынке зерновых с началом декабря снижаются цены на фуражную кукурузу. Так, в течение последних семи дней цены спроса на эту культуру снизились на 100 — 200 грн.

Что происходит с ценами на экспорт

По состоянию на воскресенье, 7 декабря продажа фуражной кукурузы происходит по ценам на уровне от 8,5 тыс. до 9,9 тыс. грн за тонну. Как пишет издание АПК-Информ, цены снижаются по двум причинам:

на экспортном рынке сохраняется соответствующая динамика в отношении фуражной кукурузы;

предложение зерновой постепенно растет.

"Следует также заметить, что в основном снижение цен наблюдалось в южных регионах Украины", — говорится в публикации.

Цены на фуражную кукурузу в Украине

Примечательно, что внутренний рынок реагирует в соответствии с ситуацией на экспортном рынке. Например, 7 декабря тонна культуры стоит 7 487 грн за тонну — это на 150 грн дешевле, чем неделей ранее, свидетельствуют данные на портале Tripoli.land.

Отметим, что в период с 29 ноября по 5 декабря цены на фуражную кукурузу стабильно держались на одной отметке в 7 637 грн за тонну. Но уже в субботу, 6 декабря стоимость зерновой резко снизилась до 7 487 грн за тонну. По такой цене кукуруза продается и по состоянию на воскресенье, 7 декабря.

О чем еще стоит знать

Напомним, объем урожая зерновых и масличных культур в Украине в 2025 году может превзойти прошлогодние показатели и составить, примерно, 81,4 млн тонн. На экспорт, как ожидается, пойдет почти 39 млн тонн продукции, если этому не помешают российские войска, которые бомбардируют критическую инфраструктуру страны.

Невозможность экспортировать достаточные объемы урожая не только приведет к убыткам украинских фермеров, но и сильно навредит украинской экономике и ее платежному балансу.

Ранее мы рассказывали о неожиданной ситуации с ценами на пшеницу. Известно, о чем именно идет речь. Узнавайте также, какую украинскую культуру активно покупают за рубежом в 2025 году.