Ціни на фуражну кукурудзу змінилися — яка вартість агрокультури

Поле з кукурудзою. Фото: Pexels

Фуражна кукурудза продовжує додавати у ціні на українському агроринку. При цьому кількість пропозицій щодо зернової знизилася.

Редакція Новини.LIVЕ розповідає детальніше про ситуацію з цінами.

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Як змінилися ціни на фуражну кукурудзу

У перший тиждень серпня ціни на фуражну кукурудзу варіюються від 9,7 тис. до 10,9 тис. грн за тонну з доставкою в порт, йдеться в матеріалі АПК-Інформ. Ціна на 100-300 грн перевищує показники, які фіксувалися минулого тижня.

Що змушує ціни зростати

Подорожчання фуражної кукурудзи на початку серпня зумовлене одразу кількома причинами, серед яких:

сезонне скорочення пропозицій на ринку;

загострення конкуренції між переробними та експортно-орієнтованими компаніями;

зміни на експортному ринку фуражної кукурудзи.

При цьому максимальні ціни попиту на фуражну кукурудзу у перших числах серпня трималися у південному регіоні країни.

Про що ще варто знати

Нагадаємо, що врожай пшениці в Україні у 2025 році може бути найменшим за останні 10 років. Це вплине на курс гривні щодо долара, однак Данило Гетманцев в етері Вечір.LIVE, запевнив, що у разі, якщо збудуться прогнози щодо низького врожаю, це не стане катастрофою для валютного ринку.

"Дійсно, буде погіршення, якщо буде поганий врожай. Але воно не буде таким, що змусить нас говорити про катастрофу", — зазначив політик.

Він додав, що "з цією проблемою країна впорається, як впоралася й з іншими викликами під час повномасштабного вторгнення".

Раніше ми розповідали, що експорт агропродукції за перші 6 місяців 2025 року впав на 9%. При цьому виторг збільшився в рази. Дізнавайтесь також, чому дешевшає фуражна пшениця.