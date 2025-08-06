Цены на фуражную кукурузу изменились — какова стоимость агрокультуры

Поле с кукурузой. Фото: Pexels

Фуражная кукуруза продолжает прибавлять в цене на украинском агрорынке. При этом количество предложений по зерновой снизилось.

Редакция Новини.LIVЕ рассказывает подробнее о ситуации с ценами.

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Как изменились цены на фуражную кукурузу

В первую неделю августа цены на фуражную кукурузу варьируются от 9,7 тыс. до 10,9 тыс. грн за тонну с доставкой в порт, говорится в материале АПК-Информ. Цена на 100-300 грн превышает показатели, которые фиксировались на прошлой неделе.

Что заставляет цены расти

Подорожание фуражной кукурузы в начале августа обусловлено сразу несколькими причинами, среди которых:

сезонное сокращение предложений на рынке;

обострение конкуренции между перерабатывающими и экспортно-ориентированными компаниями;

изменения на экспортном рынке фуражной кукурузы.

При этом максимальные цены спроса на фуражную кукурузу в первых числах августа держались в южном регионе страны.

О чем еще стоит знать

Напомним, что урожай пшеницы в Украине в 2025 году может быть наименьшим за последние 10 лет. Это повлияет на курс гривны относительно доллара, однако Даниил Гетманцев в эфире Вечер.LIVE, заверил, что в случае, если сбудутся прогнозы относительно низкого урожая, это не станет катастрофой для валютного рынка.

"Действительно, будет ухудшение, если будет плохой урожай. Но оно не будет таким, что заставит нас говорить о катастрофе", — отметил политик.

Он добавил, что "с этой проблемой страна справится, как справилась и с другими вызовами во время полномасштабного вторжения".

Ранее мы рассказывали, что экспорт агропродукции за первые 6 месяцев 2025 года упал на 9%. При этом выручка увеличилась в разы. Узнавайте также, почему дешевеет фуражная пшеница.