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Головна Фінанси Ціни на фуражну пшеницю — якою є середня вартість під час жнив

Ціни на фуражну пшеницю — якою є середня вартість під час жнив

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Дата публікації: 1 серпня 2025 06:30
Ціни на фуражну пшеницю в Україні — як і чому змінилася вартість
Поле з пшеницею. Фото: УНІАН

Ціни на пшеницю на українському агроринку змінюються під впливом збиральної кампанії та негоди в окремих регіонах. Так, зараз в портах країни знижуються ціни попиту на фуражну пшеницю.

Редакція Новини.LIVE розповідає про це детальніше.

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Така ситуація розвивалась під впливом покриття позицій за раніше укладеними угодами. Натомість нових контрактів, як йдеться на сайті АПК-Інформ, було менше. Також не було потреб залучати більшу кількість пропозицій на фуражну пшеницю.

"При цьому варто зауважити, що на тлі стриманої пропозиції й затримки збирання ціни відновлюються. Але темпи не можуть компенсувати попереднє зниження", — йдеться у повідомленні. 

Ціни на фуражну пшеницю на внутрішньому ринку 

Як свідчать дані на профільному порталі Tripoli.land, тонна фуражної пшениці станом на 1 серпня у середньому коштує 9 548 гривень. 

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Ціни ни фуражну пшеницю наприкінці липня. Скриншот: Tripoli.land

За останні 8 днів ціни на культуру то знижувалися, то підвищувались. Так, в період з 24 липня по 28 липня, фуражна пшениця подорожчала з 9 668 до 9 699 грн за тонну. Однак відтоді ціни на внутрішньому ринку стабільно знижуються.

Нагадаємо, що Україна збуває своє збіжжя на ринках Азії, Африці та на Близькому Сході. Натомість у Всеукраїнській аграрній раді назвали ще один перспективний напрямок. Дізнавайтесь також, що відбуватиметься з цінами на пшеницю у 2025 році.

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Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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