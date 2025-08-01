Ціни на фуражну пшеницю в Україні — як і чому змінилася вартість

Ціни на фуражну пшеницю — якою є середня вартість під час жнив
Ціни на пшеницю на українському агроринку змінюються під впливом збиральної кампанії та негоди в окремих регіонах. Так, зараз в портах країни знижуються ціни попиту на фуражну пшеницю.
Редакція Новини.LIVE розповідає про це детальніше.
Детальніше про попит на фуражну пшеницю
Така ситуація розвивалась під впливом покриття позицій за раніше укладеними угодами. Натомість нових контрактів, як йдеться на сайті АПК-Інформ, було менше. Також не було потреб залучати більшу кількість пропозицій на фуражну пшеницю.
"При цьому варто зауважити, що на тлі стриманої пропозиції й затримки збирання ціни відновлюються. Але темпи не можуть компенсувати попереднє зниження", — йдеться у повідомленні.
Ціни на фуражну пшеницю на внутрішньому ринку
Як свідчать дані на профільному порталі Tripoli.land, тонна фуражної пшениці станом на 1 серпня у середньому коштує 9 548 гривень.
За останні 8 днів ціни на культуру то знижувалися, то підвищувались. Так, в період з 24 липня по 28 липня, фуражна пшениця подорожчала з 9 668 до 9 699 грн за тонну. Однак відтоді ціни на внутрішньому ринку стабільно знижуються.
Нагадаємо, що Україна збуває своє збіжжя на ринках Азії, Африці та на Близькому Сході. Натомість у Всеукраїнській аграрній раді назвали ще один перспективний напрямок. Дізнавайтесь також, що відбуватиметься з цінами на пшеницю у 2025 році.
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