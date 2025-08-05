Ціни на пшеницю й ріпак у серпні — як змінилася вартість культур

Гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Зерновий ринок, як і усі інші, працює за принципом балансу попиту та пропозиції. Наприклад, якщо врожай є достатнім, тоді ціни формуватимуться під тиском запасів зернових культур, тож продати продукцію дорого не вийде. Тим часом в Україні продовжують збирати врожай, тож закупівельні ціни як на зернові, так і на олійні культури постійно змінюються.

Редакція Новини.LIVE розповідає, що зараз відбувається на українському ринку зерна.

Реклама

Читайте також:

Детальніше про закупівельні ціни на зернові

За даними на Електронній зерновій біржі, середньозважені ціни на закупівлю зерна на вівторок, 5 серпня, є такими:

Реклама

пшениця 2 класу коштує 10 606 грн за тонну на умовах CPT (з доставкою в порт) а також 9 792 грн за тонну на умовах EXW (продукцію вивозить покупець);

кукурудза коштує 9 184 грн (CPT), а на умовах EXW — трохи більше за 11 тис. грн;

ячмінь торгується за ціною у 9 210 (CPT) і 9 825 грн (EXW).

Водночас закупівельні ціни на соняшник перебувають на рівні 25 075 грн за тонну на умовах EXW. Тоді як ціна на ріпак 1 класу без ГМО перебуває на рівні 23 208 грн за тонну.

Про що ще варто знати

Рівень експорту української агропродукції за кордон за перші шість місяців 2025 року знизився на 9%. Станом на червень країна продала зернових на суму в 11,3 млрд доларів. В основному, як розповів заступник директора "Інституту аграрної економіки" Микола Пугачов, українську агропродукцію зараз купують країни ЄС, Азії та Африки.

Реклама

Нагадаємо, врожай пшениці в Україні у 2025 році може бути значно меншим, ніж торік. Голова комітет Верховної Ради України (ВРУ) з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснив, як це вплине на валютний ринок. Дізнавайтесь також, що відбувається з цінами на фуражну пшеницю.