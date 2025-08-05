Ціни на пшеницю й ріпак у серпні — як змінилася вартість культур

Ціни на зерно оновилися — яка продукція дорого коштує у серпні
Зерновий ринок, як і усі інші, працює за принципом балансу попиту та пропозиції. Наприклад, якщо врожай є достатнім, тоді ціни формуватимуться під тиском запасів зернових культур, тож продати продукцію дорого не вийде. Тим часом в Україні продовжують збирати врожай, тож закупівельні ціни як на зернові, так і на олійні культури постійно змінюються.
Редакція Новини.LIVE розповідає, що зараз відбувається на українському ринку зерна.
Детальніше про закупівельні ціни на зернові
За даними на Електронній зерновій біржі, середньозважені ціни на закупівлю зерна на вівторок, 5 серпня, є такими:
- пшениця 2 класу коштує 10 606 грн за тонну на умовах CPT (з доставкою в порт) а також 9 792 грн за тонну на умовах EXW (продукцію вивозить покупець);
- кукурудза коштує 9 184 грн (CPT), а на умовах EXW — трохи більше за 11 тис. грн;
- ячмінь торгується за ціною у 9 210 (CPT) і 9 825 грн (EXW).
Водночас закупівельні ціни на соняшник перебувають на рівні 25 075 грн за тонну на умовах EXW. Тоді як ціна на ріпак 1 класу без ГМО перебуває на рівні 23 208 грн за тонну.
Про що ще варто знати
Рівень експорту української агропродукції за кордон за перші шість місяців 2025 року знизився на 9%. Станом на червень країна продала зернових на суму в 11,3 млрд доларів. В основному, як розповів заступник директора "Інституту аграрної економіки" Микола Пугачов, українську агропродукцію зараз купують країни ЄС, Азії та Африки.
Нагадаємо, врожай пшениці в Україні у 2025 році може бути значно меншим, ніж торік. Голова комітет Верховної Ради України (ВРУ) з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснив, як це вплине на валютний ринок. Дізнавайтесь також, що відбувається з цінами на фуражну пшеницю.
Читайте Новини.LIVE!