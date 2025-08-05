Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Ціни на зерно оновилися — яка продукція дорого коштує у серпні

Ціни на зерно оновилися — яка продукція дорого коштує у серпні

Ua ru
Дата публікації: 5 серпня 2025 06:30
Ціни на пшеницю й ріпак у серпні — як змінилася вартість культур
Гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Зерновий ринок, як і усі інші, працює за принципом балансу попиту та пропозиції. Наприклад, якщо врожай є достатнім, тоді ціни формуватимуться під тиском запасів зернових культур, тож продати продукцію дорого не вийде. Тим часом в Україні продовжують збирати врожай, тож закупівельні ціни як на зернові, так і на олійні культури постійно змінюються.

Редакція Новини.LIVE розповідає, що зараз відбувається на українському ринку зерна.

Реклама
Читайте також:

Детальніше про закупівельні ціни на зернові

За даними на Електронній зерновій біржі, середньозважені ціни на закупівлю зерна на вівторок, 5 серпня, є такими:

Реклама
  • пшениця 2 класу коштує 10 606 грн за тонну на умовах CPT (з доставкою в порт) а також 9 792 грн за тонну на умовах EXW (продукцію вивозить покупець);
  • кукурудза коштує 9 184 грн (CPT), а на умовах EXW — трохи більше за 11 тис. грн;
  • ячмінь торгується за ціною у 9 210 (CPT) і 9 825 грн (EXW).

Водночас закупівельні ціни на соняшник перебувають на рівні 25 075 грн за тонну на умовах EXW. Тоді як ціна на ріпак 1 класу без ГМО перебуває на рівні 23 208 грн за тонну.

Про що ще варто знати 

Рівень експорту української агропродукції за кордон за перші шість місяців 2025 року знизився на 9%. Станом на червень країна продала зернових на суму в 11,3 млрд доларів. В основному, як розповів заступник директора "Інституту аграрної економіки" Микола Пугачов, українську агропродукцію зараз купують країни ЄС, Азії та Африки. 

Реклама

Нагадаємо, врожай пшениці в Україні у 2025 році може бути значно меншим, ніж торік. Голова комітет Верховної Ради України (ВРУ) з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснив, як це вплине на валютний ринок. Дізнавайтесь також, що відбувається з цінами на фуражну пшеницю.  

зерно ціни пшениця соняшник ріпак зернові
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації