Курс гривні — що буде, якщо врожай з врожаєм зерна виникнуть проблеми (відео)

Стенд з курсом валют. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Серед важливих факторів, через які в Україні може знижуватися чи підвищуватися курс гривні, є результати жнив. Через несприятливу погоду влітку 2025 року врожай зернових може бути значно меншим від торішніх показників, до того ж може погіршитися якість зібраної продукції. Втім, очікувати якихось сильних проблем на валютному ринку не варто.

Про це в етері Вечір.LIVE заявив Данило Гетманцев, який очолює комітет Верховної Ради України (ВРУ) з питань фінансів, податкової та митної політики.

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Чи вплине врожай на курс гривні

За словами Данила Гетманцева, приблизно за два-три тижні ситуація з цьогорічним врожаєм стане більш-менш зрозумілою. Однак якими б не були результати жнив — це істотно не вплине ані на курс гривні, ані на платіжний баланс.

"Дійсно, буде погіршення, якщо буде поганий врожай. Але воно не буде таким, що змусить нас говорити про катастрофу. Ми переконані, що впораємося з цим викликом, як впоралися з іншими з початком великого вторгнення", — сказав політик.

Про що ще варто знати

Нагадаємо, раніше економічний експерт Данило Монін розповів редакції Новини.LIVE, що подальша ситуація на валютному ринку залежатиме від співвідношення показників євро та долара. Тож українцям, якщо вони планували зараз купувати євро, краще відмовитися від цієї ідеї, адже існує ймовірність, що курс рухатиметься у бік зниження ближче до осені. Тоді як долар, напевно, дорожчатиме до рівня, закладеного в державному бюджеті на 2025 рік.

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