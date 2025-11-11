Відео
Україна
Ціни на зерно втрачають контроль — що сполохало ринок

Ціни на зерно втрачають контроль — що сполохало ринок

Ua ru
Дата публікації: 11 листопада 2025 06:30
Оновлено: 23:09
Ціни на зерно в Україні — що змінилося на ринку кукурудзи і пшениці
Поле з пшеницей. Фото: Unsplash

В Україні на ринку зерна почала дорожчати продовольча пшениця. Також фіксується зростання цін на кукурудзу. 

Про це йдеться у повідомленні видання АПК-Інформ

Читайте також:

Що впливає на ціни 

Активний попит переробників та недостатня пропозиція зернової з боку сільгоспвиробників — основні причини, чому пшениця та кукурудза дорожчають, пишуть журналісти. Однак підтримку цінам надає не лише активний попит більшості споживачів та позитивна динаміка експорту, але й складнощі з логістикою та проблеми зі збиральною кампанією через дощову погоду. Ці фактори спільно тиснуть на агроринок та сприяють подальшому підвищенню цін.

Ціни на пшеницю та кукурудзу

Впродовж тижня продовольча пшениця 2-го та 3-го класів додала у ціні ще на 100–200 гривень за тонну. Так, за даними на порталі Tripoli.land, станом на вівторок, 11 листопада, пшениця 2 класу коштує 9 709 гривень за тонну. Вартість пшениці 3 класу коливається в межах 9 621 гривні за тонну.

Водночас ціни на фуражну кукурудзу у вівторок, 11 листопада перебувають на позначці у 7 377 гривень за тонну. 

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше голова Союзу українського селянства, ексголова Асоціації фермерів і приватних землевласників України Іван Томич розповів журналістці Новини.LIVE Насті Рейн, що ціни на зернові восени 2025 року не вражатимуть стабільністю. Без відчутного подорожчання вдасться обійтися лише за однієї умови — збереження доступу до вивозу зерна Чорним морем. Також експерт зауважив, що врожай пшениці у США та Бразилії має бути рекордним, що теж вплине український ринок зерна.

Раніше ми розповідали, що на експортному ринку очікується подорожчання пшениці. Попередні прогнози свідчать, що зерно може додати у ціні до 30 доларів за тонну. Також ми писали про нові ціни на сою. Відомо, як змінилася вартість культури у листопаді. 

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
