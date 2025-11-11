Цены на зерно в Украине — что изменилось на рынке кукурузы и пшеницы

Поле пшеницы. Фото: Unsplash

В Украине на рынке зерна начала дорожать продовольственная пшеница. Также фиксируется рост цен на кукурузу.

Об этом говорится в сообщении издания АПК-Информ.

Что влияет на цены

Активный спрос переработчиков и недостаточное предложение зерновой со стороны сельхозпроизводителей — основные причины, почему пшеница и кукуруза дорожают, пишут журналисты. Однако поддержку ценам оказывает не только активный спрос большинства потребителей и положительная динамика экспорта, но и сложности с логистикой и проблемы с уборочной кампанией из-за дождливой погоды. Эти факторы совместно давят на агрорынок и способствуют дальнейшему повышению цен.

Цены на пшеницу и кукурузу

В течение недели продовольственная пшеница 2-го и 3-го классов прибавила в цене еще на 100-200 гривен за тонну. Так, по данным на портале Tripoli.land, по состоянию на вторник, 11 ноября, пшеница 2 класса стоит 9 709 гривен за тонну. Стоимость пшеницы 3 класса колеблется в пределах 9 621 гривны за тонну.

В то же время цены на фуражную кукурузу во вторник, 11 ноября находятся на отметке в 7 377 гривен за тонну.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее председатель Союза украинского крестьянства, экс-глава Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины Иван Томич рассказал журналистке Новини.LIVE Насте Рейн, что цены на зерновые осенью 2025 года не будут поражать стабильностью. Без ощутимого подорожания удастся обойтись только при одном условии - сохранение доступа к вывозу зерна Черным морем. Также эксперт отметил, что урожай пшеницы в США и Бразилии должен быть рекордным, что тоже повлияет на украинский рынок зерна.

Ранее мы рассказывали, что на экспортном рынке ожидается подорожание пшеницы. Предварительные прогнозы свидетельствуют, что зерно может прибавить в цене до 30 долларов за тонну. Также мы писали о новых ценах на сою. Известно, как изменилась стоимость культуры в ноябре.