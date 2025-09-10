Відео
Ціни на зерно влаштують перегони восени — які є причини

Ціни на зерно влаштують перегони восени — які є причини

Ua ru
Дата публікації: 10 вересня 2025 06:30
Ціни на зерно в Україні — експерт назвав головні ризики, які впливатимуть на вартість
Збір врожаю. Фото: УНІАН

Пшениця — найпоширеніша сільськогосподарська культура у світі, а Україна є однією з країн, що експортують пшеницю у найбільших обсягах. Тим часом повномасштабна війна з РФ продовжує впливати на формування цін на зернові не тільки в Україні, а й по всьому світу.

Водночас восени 2025 року до важливих ризиків для цін на українське зерно додадуться ще й інші фактори, розповів журналістці Новини.LIVE Насті Рейн голова Союзу українського селянства, ексголова Асоціації фермерів і приватних землевласників України Іван Томич.

Читайте також:

Від чого залежатимуть ціни на українське зерно 

Як зауважив Іван Томич, проблем не буде, якщо в України лишиться доступ до вивозу зерна Чорним морем. Також потрібно зважати на світові врожаї: у США та Бразилії врожай пшениці має бути рекордним — це теж впливатиме на ціни.

"Ну й до того ж на формування вартості цін на зерно впливають витрати фермерів. Дорожча логістика, дорожче пальне — отже будуть і більші ціни", — сказав Іван Томич.

Що ще варто знати 

Збирання зернових культур в Україні наразі продовжується, однак, за попередніми прогнозами, врожай у 2025 році ризикує бути значно меншим у порівнянні з попередніми роками. Так, за словами голови Союзу українського селянства Івана Томича, з полів буде зібрано від 52 до 54 млн тонн. Водночас основними агрокультурами залишаться пшениця, кукурудза та ячмінь.

Нагадаємо, тонна пшениці в Україні восени може коштувати понад 6 тисяч гривень. Відомо, з яких причин зростуть ціни. Дізнавайтесь також, якою буде вартість ячменю.

