Ціни на зерно в Україні — експерт назвав головні ризики, які впливатимуть на вартість

Ціни на зерно влаштують перегони восени — які є причини
Пшениця — найпоширеніша сільськогосподарська культура у світі, а Україна є однією з країн, що експортують пшеницю у найбільших обсягах. Тим часом повномасштабна війна з РФ продовжує впливати на формування цін на зернові не тільки в Україні, а й по всьому світу.
Водночас восени 2025 року до важливих ризиків для цін на українське зерно додадуться ще й інші фактори, розповів журналістці Новини.LIVE Насті Рейн голова Союзу українського селянства, ексголова Асоціації фермерів і приватних землевласників України Іван Томич.
Від чого залежатимуть ціни на українське зерно
Як зауважив Іван Томич, проблем не буде, якщо в України лишиться доступ до вивозу зерна Чорним морем. Також потрібно зважати на світові врожаї: у США та Бразилії врожай пшениці має бути рекордним — це теж впливатиме на ціни.
"Ну й до того ж на формування вартості цін на зерно впливають витрати фермерів. Дорожча логістика, дорожче пальне — отже будуть і більші ціни", — сказав Іван Томич.
Що ще варто знати
Збирання зернових культур в Україні наразі продовжується, однак, за попередніми прогнозами, врожай у 2025 році ризикує бути значно меншим у порівнянні з попередніми роками. Так, за словами голови Союзу українського селянства Івана Томича, з полів буде зібрано від 52 до 54 млн тонн. Водночас основними агрокультурами залишаться пшениця, кукурудза та ячмінь.
Нагадаємо, тонна пшениці в Україні восени може коштувати понад 6 тисяч гривень. Відомо, з яких причин зростуть ціни. Дізнавайтесь також, якою буде вартість ячменю.
Читайте Новини.LIVE!