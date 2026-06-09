Ціни на зерно в Україні у червні 2026 року: чому фуражна кукурудза стрімко втрачає позиції на ринку

Поле з кукурудзою, гроші в руці. Фото: Новини.LIVE, УНІАН

Ринок фуражної кукурудзи на початку червня відреагував зниженням цін на скорочення пропозицій від аграріїв. Це призвело до того, що за останній тиждень тонна зернової здешевшала майже на 100 гривень.

Редакція Новини.LIVE розповідає про це детальніше.

Ситуація на ринку фуражної кукурудзи

Тиск на ціни, крім поведінки аграріїв, як зазначається у публікації інформагентства АПК-Інформ, чинять:

відповідна ситуація на експортному ринку;

досить активний попит від покупців.

Ці чинники не лише надають підтримку цінам, а й стримують більш суттєве зниження.

Ціни на кукурудзу в Україні

Як свідчать дані на сайті Tripoli.land, тонна фуражної кукурудзи станом на 9 червня у середньому коштує 9496 гривень. Максимальною середня ціна була ще 1 червня — 9681 гривень. Тобто, за 8 днів фуражна кукурудза на українському ринку втратила у ціні 365 гривень.

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Що ще варто знати

Нагадаємо, ціни на пшеницю пішли вниз, оскільки на агрорину почався етап очікування нового врожаю. Зараз укладаються лише поодинокі угоди — покупцями, яким продукція потрібна терміново для покриття дефіциту обсягів. На світових майданчиках премію за погодні ризики скасовують.

Як повідомляв економіст Олег Устенко в ефірі Новини.LIVE, у 2027 році у світі може спалахнути аграрна криза. За його словами, площа засіяних земель поступово скорочуватиметься, а отже — обсяги врожаїв будуть меншими. Ціни на зерно почнуть зростати, а у низки африканських країн може виникнути голод.

Ще Новини.LIVE писали, що фуражний ячмінь дорожчає з кінця весни. Ціни йдуть вгору через компанії, які запасалися новою продукцією. Мінімальну вартість озвучували лише окремі підприємства.