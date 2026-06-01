Ціни на зерно: чому фуражна пшениця подешевшала до 10 000 грн за тонну

Вантажівка біля зерносховища, гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

В Україні падають закупівельні ціни на фуражну пшеницю. Причиною цьому є низька торгово-закупівельна активність на ринку зерна.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Agronews.

Закупівельні ціни на фуражну пшеницю

Щодо цін на пшеницю нового врожаю, то вони залишаються практично без змін. Через це покупці чекають, що фермери почнуть активно продавати продукцію напередодні збиральної кампанії.

Додатково на ціни тиснуть суміжні ринки продовольчої пшениці і фуражних зернових. Так, в портах Великої Одеси та Дунаю фуражна пшениця на продаж подешевшала на 1—2 долари — до 221 доларів за тонну.

Скільки коштує фуражна пшениця в Україні

На внутрішньому ринку, як свідчать дані на сайті Tripoli.land, тонна фуражної пшениці 1 червня коштує 10 086 гривень. Щодо загальної ситуації з цінами, то варто зазначити, що пшениця в останні дні почала дешевшати. так, 29 травня тонна зернової продавалася за ціною у 10 086 гривень, але 30 травня подорожчала до 10 091 гривень. Однак 31 травня фуражна пшениця знову подешевшала на 5 гривень, і зараз тонну можна придбати за 10 086 гривень.

Читайте також:

Ціни на кукурудзу, ячмінь, сою та жито

В Україні жито 1 червня продається по 10 147 гривень за тонну. Ціни були незмінними впродовж усього травня. Ціни на ячмінь на ринку теж залишаються стабільними вже тривалий період. Наразі тонна коштує 8 967 гривень. Щодо кукурудзи, то за тонну цієї зернової треба у середньому платити 10 557 гривень. Натомість соя зараз продається по 20 389 гривень за тонну.

Як повідомляли Новини.LIVE, соя на агроринку може суттєво здорожчати. Ціни мають підскочити у червні або липні. Тож для аграріїв це буде вдалий момент для того, щоб продати накопичені обсяги.

Ще Новини.LIVE писали, про подорожчання фуражного ячменю. Ціни зазнають змін через компанії, які накопичують запаси. Мінімальні ціни встановлюють лише окремі підприємства.