Фуражна кукурудза втрачає в ціні: чому це відбувається і що буде далі

Поле з кукурудзою, чоловік тримає людина в руках. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні на ринку фуражної кукурудзи знижуються ціни на зернову. Попри те, що попит від споживачів залишався на стабільно високому рівні, продукція впродовж тижня стала дешевшою на 100-200 гривень.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на АПК-Інформ.

Чому дешевшає фуражна кукурудза

Основна причина оновлення цін — зміни на експортному ринку зерна. Основним фактором тиску було зниження цін на експортному ринку зерна.

"Кількість пропозицій кукурудзи була обмеженою через стримування продажу аграріями, що зі свого боку стримувало більш суттєве зниження цін", — йдеться у повідомленні.

Ціни на фуражну кукурудзу в Україні

Станом на 3 червня тонна фуражної кукурудзи продається за середньою ціною 9681 гривень, свідчать дані на сайті Tripoli.land. Вартість зернової в останні дні змінювалася, спостерігається тенденція до її здешевшання. Так, наприклад, 27 травня середня ціна на тонну фуражної кукурудзи була на рівні 9731 гривень, однак потім розпочався різкий спад. Вже 29 травня середній ціновий показник становив 9861. Відтоді ціна фуражну кукурудзу в Україні залишається незмінною.

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Як повідомляли Новини.LIVE, в Україні спостерігається зниження цін на фуражну пшеницю. Причина: изька торгово-закупівельна активність на ринку зерна. В останні дні весни зернова подешевшала до 10 086 гривень.

Ще Новини.LIVE писали, що фуражний ячмінь наприкінці весни почав додавати у ціні. Цьому сприяли компанії, які формють нові запаси продукції. Мінімальні ціни встановлюють лише окремі підприємства.