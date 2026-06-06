Світова аграрна криза у 2027 році: чому виникнуть проблеми з продовольством

Збір врожаю пшениці, трактор працює в полі. Фото: УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

У 2027 році світ може опинитися перед серйозною аграрною кризою. Низка країн, серед яких і Україна, зіткнеться з проблемою різкого скорочення оброблених земель. Це означатиме, що аграрії збиратимуть менші об'єми врожаїв.

Про це сказав в інтерв'ю Новини.LIVE економіст і радник президента України у 2019-2024 роках.

Детальніше про світову аграрну кризу

Площа засіяних гектарів, як зазначив Олег Устенко, скорочуватиметься через дороговартісне пальне. Натомість врожай цього року буде меншим через дороговартісні добрива. І цей тренд зберігатиметься.

"Це означає, що як у 2026 році, так і 2027, світ з'їдатиме зерно й провізію з попередніх періодів", — зазначив Олег Устенко.

Що буде з цінами на зерно

Запаси агропродовольства трохи підтримуватимуть ціни на світових ринках, але подорожчанню все одно бути.

Читайте також:

"Для нас збільшення ціни — це проблема, але ми виживемо, як і Європа", — сказав економіст.

Загроза голоду, за словами Олега Устенка, може нависнути над значною кількістю африканських країн.

Як повідомляли Новини.LIVE, тона пешниці в Україні на початку червня 2026 року коштує понад 10 000 гривень. При цьому зерно поступово втрачає у ціні. Цей процес розпочався ще наприкінці травня.

Також Новини.LIVE писали, що врожай зерна в Україні у 2025 році скоротився. Так, загалом було зібрано 54 млн тонн. Основними для агропромисловості культурами були пшениця, кукурудза та ячмінь.