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Главная Финансы Цены на зерно летом: как подешевела фуражная кукуруза

Цены на зерно летом: как подешевела фуражная кукуруза

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Дата публикации 9 июня 2026 06:30
Цены на зерно в Украине в июне 2026 года: почему фуражная кукуруза стремительно теряет позиции на рынке
Поле с кукурузой, деньги в руке. Фото: Новини.LIVE, УНИАН

Рынок фуражной кукурузы в начале июня отреагировал снижением цен на сокращение предложений от аграриев. Это привело к тому, что за последнюю неделю тонна зерновой подешевела почти на 100 гривен.

Редакция Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

Ситуация на рынке фуражной кукурузы

Давление на цены, кроме поведения аграриев, как отмечается в публикации информагентства АПК-Информ, оказывают:

  • соответствующая ситуация на экспортном рынке;
  • достаточно активный спрос от покупателей.

Эти факторы не только оказывают поддержку ценам, но и сдерживают более существенное снижение.

Цены на кукурузу в Украине

Как свидетельствуют данные на сайте Tripoli.land, тонна фуражной кукурузы по состоянию на 9 июня в среднем стоит 9496 гривен. Максимальной средняя цена была еще 1 июня — 9681 гривен. То есть, за 8 дней фуражная кукуруза на украинском рынке потеряла в цене 365 гривен.

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Что еще стоит знать

Напомним, цены на пшеницу пошли вниз, поскольку на агрорынке начался этап ожидания нового урожая. Сейчас заключаются лишь единичные сделки — покупателями, которым продукция нужна срочно для покрытия дефицита объемов. На мировых площадках премию за погодные риски отменяют.

Как сообщал экономист Олег Устенко в эфире Новини.LIVE, в 2027 году в мире может вспыхнуть аграрный кризис. По его словам, площадь засеянных земель постепенно будет сокращаться, а значит — объемы урожаев будут меньше. Цены на зерно на чнут расти, а у ряда африканских стран может возникнуть голод.

Еще Новини.LIVE писали, что фуражный ячмень дорожает с конца весны. Цены идут вверх из-за компаний, которые запасались новой продукцией. Минимальную стоимость озвучивали лишь отдельные предприятия.

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Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
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