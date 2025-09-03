Зерно на світовому ринку — як і чому змінилися ціни на пшеницю

Ціни на зерно у світі — що змінилося в останні дні літа
Глобальний агроринок відреагував на прогнози щодо рясного врожаю пшениці у ключових регіонах зниженням цін на зерно. Однак світова агропромисловість перебуває під сильним тиском збільшеної пропозиції пшениці з Чорноморського регіону.
Про це пише Trading View.
Як і чому подешевшала пшениця на глобального ринку
На біржі Euronext у Парижі найактивніший ф’ючерсний контракт на європейську пшеницю завершив торги в останні дні серпня 2025 року на рівні 192 євро за тонну. Це найнижчий показник від березня 2024 року. Ціновий спад відображає зміни в ринковій динаміці, на фоні прогнозів щодо рясних врожаїв у країнах Європейського Союзу (ЄС) та в інших регіонах. Курс євро, який продовжує зміцнювати позиції щодо інших валют, теж послаблює конкурентоспроможність європейського експорту, створюючи додатковий тиск на ціни.
Що з зерном в Україні
Одна із найбільших спілок фермерів очікує, що врожай пшениці цього сезону буде на рівні 21,8 млн тонн, що перевищує очікування Міністерства економіки. Ці прогнози підтверджують, що на ринку є стабільна пропозиція, через яку ціни на світовому ринку падають.
Очікується, що наявність надлишкових пропозицій від інших регіонів створюватиме виклики для ринку пшениці. Відповідно, ціни на зерно знижуватимуться, а виробники та експортери переглядатимуть свої стратегії. На думку аналітиків ця тенденція, ймовірно, найближчими місяцями не зникне, тож світовий агроринок функціонуватиме у складних умовах.
Нагадаємо, за підсумками перших шести місяців у 2025 році, низка українських агрокомпаній сукупно отримала 118,1 млрд грн виторгу. Це означає, що аграрному сектору країни вдається демонструвати витривалість і гнучкість в умовах повномасштабної війни. Дізнавайтесь також, як і чому зміняться ціни на зернові культури в Україні восени.
