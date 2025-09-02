Врожай зерна у 2025 році — українцям пояснили, скільки зможуть зібрати аграрії

Комбайн у полі. Фото: Reuters

Несприятливі погодні умови та повномасштабна війна з Росією — головні причини того, що врожай зернових в Україні у 2025 році буде суттєво меншим, від торішніх показників. Очікується, що під час жнив аграрії зберуть від 52 до 54 млн тонн.

Про це йдеться в матеріалі Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Що буде з врожаєм та цінами у 2025 році

За словами очільника Союзу українського селянства Івана Томича, на більшій території країни весна була із заморозками, а влітку були тривалі періоди без дощу.

"Також не будемо забувати про війну, і умови, в яких фермерам з прифронтових територій доводиться збирати зерно. Все це призвело до суттєвих втрат частини врожаю", — зазначив Іван Томич.

До того ж для аграріїв з України зросли витрати на добрива, пальне та логістику.

"Це безпосередньо впливає на ціну зернових як на внутрішньому ринку, так і в експортному сегменті", — підкреслив експерт.

Які культури будуть основними

Щодо основних для агропромисловості культур то, як зазначив Іван Томич, ними залишаться пшениця, кукурудза та ячмінь.

Нагадаємо, в останні дні серпня на агроринку в Україні почала дешевшати кукурудза. Відомо, що впливає на ціни. Дізнавайтесь також, як зросла виручка найбільших українських агрокомпаній у 2025 році.