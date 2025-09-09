Відео
Головна Фінанси Ціни на ячмінь восени — до чого готуватися аграріям

Ua ru
Дата публікації: 9 вересня 2025 06:30
Ячмінь в Україні — як зміняться ціни восени
Ячмінь. Фото: УНІАН

В Україні восени 2025 року через слабкий попит у світі ціни на ячмінь будуть знижуватися. З цієї ж причини підприємцям доведеться змінити підхід до продажу культури. 

Про це журналістці сайту Новини.LIVE Насті Рейн сказав голова Союзу українського селянства Іван Томич.

Читайте також:

Що буде з цінами на ячмінь

На думку Івана Томича, ячмінь восени може коштувати на рівні 4 800–5 200 грн за тонну.

"В основному через слабкий попит у світі він піде на внутрішній ринок як кормова культура", — зауважив аграрій.

Зауважимо, що у серпні тонна ячменю на агроринку в Україні продавалася за ціною у 9 213 грн. 

Що буде з врожаєм зернових у 2025 році 

Повномасштабна війна з Росією та несприятливі погодні умови матимуть негативний вплив на цьогорічний врожай зернових. Так, за словами Івана Томича, за підсумками жнив аграрії мають зібрати майже 54 млн тонн. 

"Крім того, українські аграрії стикаються з підвищеними витратами на добрива, пальне та логістику. Це безпосередньо впливає на ціну зернових як на внутрішньому ринку, так і в експортному сегменті", — пояснив Іван Томич.

Основними культурами, за його словами, залишаються пшениця, кукурудза та ячмінь. 

Також нагадаємо, що експерти попереджають про подорожчання хліба. Очікується, що ціни зростуть на 25% у річному вимірі. Дізнавайтесь також, що станеться з цінами на кукурудзу цієї осені

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
