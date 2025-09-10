Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Цены на зерно устроят гонки осенью — какие есть причины

Цены на зерно устроят гонки осенью — какие есть причины

Ua ru
Дата публикации 10 сентября 2025 06:30
Цены на зерно в Украине — эксперт назвал главные риски, которые будут влиять на стоимость
Сбор урожая. Фото: УНИАН

Пшеница — самая распространенная сельскохозяйственная культура в мире, а Украина является одной из стран, экспортирующих пшеницу в наибольших объемах. Полномасштабная война с РФ продолжает влиять на формирование цен на зерновые не только в Украине, но и по всему миру.

В то же время осенью 2025 года к важным рискам для цен на украинское зерно добавятся еще и другие факторы, рассказал журналистке Новини.LIVE Насте Рейн председатель Союза украинского крестьянства, экс-глава Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины Иван Томич

Реклама
Читайте также:

От чего будут зависеть цены на украинское зерно

Как отметил Иван Томич, проблем не будет, если у Украины останется доступ к вывозу зерна Черным морем. Также нужно учитывать мировые урожаи: в США и Бразилии урожай пшеницы должен быть рекордным — это тоже будет влиять на цены.

"Ну и к тому же на формирование стоимости цен на зерно влияют расходы фермеров. Дороже логистика, дороже топливо - значит будут и большие цены", — сказал Иван Томич.

Что еще стоит знать

Сбор зерновых культур в Украине пока продолжается, но по предварительным прогнозам, урожай в 2025 году рискует быть значительно меньше по сравнению с предыдущими годами. Так, по словам председателя Союза украинского крестьянства Ивана Томича, с полей будет собрано от 52 до 54 млн тонн. В то же время основными агрокультурами останутся пшеница, кукуруза и ячмень.

Напомним, тонна пшеницы в Украине осенью может стоить более 6 тысяч гривен. Известно, по каким причинам вырастут цены. Узнавайте также, какой будет стоимость ячменя.

зерно цены аграрии агропромышленность зерновые
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации