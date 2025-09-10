Цены на зерно в Украине — эксперт назвал главные риски, которые будут влиять на стоимость

Цены на зерно устроят гонки осенью — какие есть причины
Пшеница — самая распространенная сельскохозяйственная культура в мире, а Украина является одной из стран, экспортирующих пшеницу в наибольших объемах. Полномасштабная война с РФ продолжает влиять на формирование цен на зерновые не только в Украине, но и по всему миру.
В то же время осенью 2025 года к важным рискам для цен на украинское зерно добавятся еще и другие факторы, рассказал журналистке Новини.LIVE Насте Рейн председатель Союза украинского крестьянства, экс-глава Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины Иван Томич
От чего будут зависеть цены на украинское зерно
Как отметил Иван Томич, проблем не будет, если у Украины останется доступ к вывозу зерна Черным морем. Также нужно учитывать мировые урожаи: в США и Бразилии урожай пшеницы должен быть рекордным — это тоже будет влиять на цены.
"Ну и к тому же на формирование стоимости цен на зерно влияют расходы фермеров. Дороже логистика, дороже топливо - значит будут и большие цены", — сказал Иван Томич.
Что еще стоит знать
Сбор зерновых культур в Украине пока продолжается, но по предварительным прогнозам, урожай в 2025 году рискует быть значительно меньше по сравнению с предыдущими годами. Так, по словам председателя Союза украинского крестьянства Ивана Томича, с полей будет собрано от 52 до 54 млн тонн. В то же время основными агрокультурами останутся пшеница, кукуруза и ячмень.
Напомним, тонна пшеницы в Украине осенью может стоить более 6 тысяч гривен. Известно, по каким причинам вырастут цены. Узнавайте также, какой будет стоимость ячменя.
