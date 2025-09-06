Ціни на зерно — як і чому зміниться вартість пшениці

Збір урожаю пшениці. Фото: УНІАН

В Україні восени 2025 року очікується здорожчання пшениці на внутрішньому ринку. Так, через нижчі показники врожаю, ціни на зерно підскочать до 6 300 гривень за тонну.

Голова Союзу українського селянства Іван Томич розповів журналістці Новини.LIVE Насті Рейн детальніше про ситуацію на аграрному ринку.

Як змінюватимуть ціни на пшеницю восени 2025 року

Як пояснив голова Союзу українського селянства Іван Томич, на внутрішньому ринку тонна пшениці, ймовірно, коштуватиме від 5 800 до 6 300 гривень.

"Фуражна пшениця коштуватиме десь на 500-700 гривень дешевше", — розповів Іван Томич.

До слова, у 2023 році тонна коштувала близько 6 200 гривень, а у 2024 ціни перебували на рівні 6 тисяч гривень.

Аграрій підкреслив, основні фактори, які можуть вплинути на коливання цін на пшеницю — високий внутрішній попит з боку борошномельних підприємств, а також робота портів Чорного моря.

"Якщо ми зможемо безперешкодно вивозити зерно через Одесу та Дунай — то ціна збережеться на прогнозованому рівні", — зауважив експерт.

Про що ще варто знати

Нагадаємо, що на українців у 2025 році чекає подорожчання хліба. Усе тому, що аграрії зберуть менший врожай зернових через несприятливу погоду, повномасштабну війну та дорогу логістику. Тож очільник Союзу українського селянства Іван Томич прогнозує, що ці фактори вплинуть на ціни на хліб.

"Буде дорожчання хліба десь до 25% у річному вимірі. Однак жодного дефіциту на внутрішньому ринку ні муки, ні хліба, не буде", — підкреслив Іван Томич.

Водночас аграрій додав, що жодного дефіциту на внутрішньому ринку ні муки, ні хліба, не буде.

Раніше ми розповідали, що у 2025 році врожай зернових в Україні має бути на рівні у 54 млн тонн. Цей показник є суттєво нижчим, ніж у попередні роки. Також ми писали, що на світовому ринку в останні дні серпні торги на європейську пшеницю закрилися на показнику у 192 євро за тонну. Це найнижчий показник від березня 2024 року.