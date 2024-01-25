Цены на зерновые в Украине на 25 января 2024 года

Подсолнечное поле. Фото: Google

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Украина занимает лидирующее положение в мировом производстве подсолнечного масла и семян. В 2022 году украинские сельскохозяйственные производители достигли объема производства около 6,5 миллиона тонн масла, что составляет примерно 42% от общемирового объема. Однако из-за вторжения России объем экспорта значительно снизился. Главной причиной снижения стало блокирование черноморских портов, имевших ключевое значение для экспорта зерна. Кроме того, украинские экспортеры столкнулись с трудностями из-за блокирования пунктов пропуска на западных границах. Болгария призывает Европейскую комиссию ввести тарифы и квоты на импорт украинского зерна в ЕС. По заявлению правительства Болгарии, увеличение объемов экспорта из Украины отрицательно сказывается на местных фермерах, которые не могут конкурировать с ценами, предлагаемыми украинскими производителями.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит подсолнечник на 25 января 2024 года.

Читайте также:

По состоянию на 25 января средняя цена подсолнечника в Украине составляет 14 090 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на подсолнечник в Украине на 25 января 2024 года. Фото: tripoli.land

При этом цена на подсолнечник за последние дни выросла на 1,3%. Так, в среду, 17 декабря, цена подсолнечника составила 13897 грн за тонну. В субботу, 20 января, стоимость подсолнечника выросла до 14 043 грн. Следующий рост стоимости подсолнечника произошел в среду, 24 января. В этот день стоимость подсолнечника выросла до недельного максимума в 14 090 грн. Такая стоимость этой зерновой культуры зафиксирована и сегодня.

Как формируются цены на подсолнечник в Украине

Факторы, влияющие на динамику цен на подсолнечник в Украине, включают в себя глобальное экономическое положение, баланс спроса и предложения, а также колебания валютных курсов.

Цены на подсолнечник в Украине тесно связаны с мировой торговлей, учитывая высокий объем экспорта этой культуры из страны. Кроме того, стоимость подсолнечника испытывает влияние мировой экономической конъюнктуры. Следовательно, изменения в ценах на масло на глобальном рынке отражаются в ценах на семена подсолнечника в Украине.

Необходимо отметить, что Украина находится в условиях полномасштабной войны с Российской Федерацией, что оказывает существенное влияние на формирование цен на зерновые культуры в стране. Разрушение портов на Черном море, вызванное действиями российских захватчиков, привело к дефициту украинского подсолнечника на мировом рынке. Российская агрессия также оказала серьезное влияние на производство и экспорт зерновых культур из Украины, влияя на глобальные цены.

Мы выяснили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоят соя и ячмень. Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна кукурузы и пшеницы. Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.