Ціни на зернові в Україні станом на 23 січня 2024

Збирання ячменю. Фото: Google

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Експорт ячменю з України у 2023 році зіткнувся зі значними труднощами внаслідок вторгнення Росії та блокади деяких ділянок західного кордону. До початку вторгнення Україна посідала провідні позиції серед основних постачальників зерна у світі. Проте регулярні обстріли українських портів із боку Росії значно ускладнили експорт зерна морським транспортом. Також наразі вітчизняні перевізники зіштовхуються з блокадами на західних кордонах країни з боку своїх європейських колег. Зокрема, заступник голови Міністерства сільського господарства та розвитку села Стефан Краєвський нещодавно заявив, що Польща підтримуватиме заборону на імпорт українського зерна доти, доки Європейська комісія не розробить ефективні механізми захисту польського ринку. За його словами, необхідно забезпечити захист польських виробників.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує ячмінь станом на 23 січня 2024 року.

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Станом на 23 січня середня ціна на ячмінь в Україні становить 4 833 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на ячмінь в Україні станом на 23 січня 2024 року. Фото: tripoli.land

При цьому ціна на ячмінь упродовж останніх днів зросла на 1,04%. Так, у понеділок, 15 січня, середня вартість тонни ячменю становила 4 783 грн. У середу, 17 січня, ціна на цю зернову культуру зросла до 4 863 грн. На наступний день — у четвер, 18 січня, вона впала, сягнувши позначки у 4 845 грн за тонну. У суботу, 20 січня, ціна однієї тони ячменю впала до 4 833 грн. На такому рівні вона залишається і сьогодні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на ячмінь в Україні. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на ячмінь в Україні

Ціни на ячмінь в Україні формуються під впливом різних факторів, таких як глобальна пропозиція, сезонні коливання, особливості логістики, географія перевезень, витрати на насіння та інші аспекти. Крім того, критерії якості, такі як стандартизація, митне регулювання та сертифікація продукції, також впливають на попит на зернові культури та на їх ціну.

На внутрішній ринок впливають сезонні зміни та динаміка споживчих секторів. Формування цін на ячмінь залежить від споживачів та ефективності світових дистрибуційних каналів.

Проблеми з постачанням партій ячменю можуть виникнути через транспортні неузгодженості, що призводить до затримок в експорті зернових вантажів. На жаль, російське вторгнення в Україну суттєво впливає на формування цін на зерно у країні. Втім, попри війну, Україна продовжує залишатися серед провідних світових виробників та експортерів зернових продуктів, але військові події істотно впливають на обсяги виробництва та експорту цієї культури. Важливо відзначити, що Україна, незважаючи на другий рік війни з Росією, як і раніше, займає одну з провідних позицій серед світових виробників та експортерів зернових продуктів.

Ми з'ясували, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують соняшник та соя. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна кукурудзи та пшениці. Також ми розповіли, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.