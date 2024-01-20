Ціни на зернові в Україні станом на 20 січня 2024 року

Соняшникове поле. Фото: pixabay.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Україна є провідним світовим постачальником соняшникової олії та насіння. У 2022 році українські сільгоспвиробники досягли виробництва приблизно 6,5 мільйона тонн олії, що становить приблизно 42% від загальносвітового обсягу. Проте обсяг експорту суттєво зменшився через вторгнення Росії. Основною причиною цього зниження стало блокування чорноморських портів, які грали ключову роль експорті зерна. Крім того, українські експортери зіштовхнулися із труднощами через блокування пунктів пропуску на західних кордонах. До цих проблем додалась ще одна — криза у Червоному морі, що призвела до уповільнення українського сільськогосподарського експорту у січні 2024 року на 20%.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соняшник станом на 20 січня 2024 року.

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Станом на 20 січня середня ціна на соняшник в Україні становить 13 905 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на соняшник в Україні станом на 20 січня 2024 року. Фото: tripoli.land

При цьому ціна на соняшник упродовж останніх днів зросла на 2%. Так, у п'ятницю, 12 грудня, ціна соняшнику становила 13 632 грн за тонну. Вже через день дня вона зросла до 13 738 грн за тонну. Наступне зростання вартості соняшнику відбулось у середу та четвер, 17 та 18 січня. В ці дні вартість соняшнику зросла до 13 897 та 13 924 грн за тонну відповідно. У п'ятницю, 19 січня, ціна соняшнику трохи впала — до 13 905 грн. Така вартість цієї зернової культури зафіксована і сьогодні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни соняшнику в Україні. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на соняшник в Україні

Чинники, які впливають на динаміку цін на соняшник в Україні, включають глобальне економічне становище, баланс попиту та пропозиції, а також коливання валютних курсів.

Ціни на соняшник в Україні тісно пов'язані зі світовою торгівлею з огляду на значний обсяг експорту цієї культури з країни. Крім того, вартість соняшнику піддається впливу світової економічної кон'юнктури. Отже, зміни в цінах на олію на глобальному ринку позначаються на цінах на насіння соняшнику в Україні.

Важливо відзначити, що Україна перебуває в умовах повномасштабної війни з Російською Федерацією, що значно впливає на формування цін на зернові культури у країні. Руйнування портів на Чорному морі, спричинене діями російських загарбників, призвело до дефіциту українського соняшника на світовому ринку. Російська агресія також серйозно вплинула на виробництво та експорт зернових культур з України, впливаючи на глобальні ціни.

Ми з'ясували, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують ячмінь та соя. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна кукурудзи та пшениці. Також ми розповіли, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.