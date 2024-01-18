Ціни на зернові в Україні станом на 18 січня 2024

Збирання ячменю. Фото: Google

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Експорт ячменю з України у 2023 році зіткнувся із серйозними труднощами через вторгнення Росії та блокаду на деяких ділянках західного кордону. До початку конфлікту Україна займала одну із провідних позицій серед основних постачальників зерна у світі. Проте постійні обстріли українських портів з боку Росії суттєво ускладнили експорт зерна морським транспортом. Втім є і гарні новини, нещодавно стало відомо, що до кінця року Молдова надасть значну знижку на транзит українського зерна. Транспортування української сільськогосподарської продукції через територію Молдови у 2024 році здійснюватиметься зі знижкою 27% від поточних тарифів.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує ячмінь станом на 18 січня 2024 року.

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Станом на 18 січня середня ціна на ячмінь в Україні становить 4 863 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на ячмінь в Україні станом на 18 січня 2024 року. Фото: tripoli.land

При цьому ціна на ячмінь упродовж останніх днів зросла на 2,5% Так, у середу, 10 січня, середня вартість тонни ячменю становила 4 742 грн, але за три дні впала до 4 629 грн. Втім, буквально на наступний день — у неділю, 14 січня, вона знову почала зростати, сягнувши позначки у 4 783 грн за тонну. На такому рівні вартість ячменю протрималась три дні і згодом знову зросла. У середу, 17 грудня, грудня ціна однієї тони ячменю зросла до 4 863 грн, що становить максимум за тиждень. На такому рівні вона залишається і сьогодні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на ячмінь в Україні. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на ячмінь в Україні

Ціни на ячмінь в Україні визначаються різноманітними факторами, включаючи глобальну пропозицію, сезонні коливання, особливості логістики, географію перевезень, витрати насіння та інші аспекти. Крім того, такі критерії якості, як стандартизація, митне регулювання та сертифікація продукції, впливають на попит на зернові культури.

Сезонні зміни та динаміка споживчих секторів впливають на внутрішній ринок. Формування цін на ячмінь залежить від споживачів та ефективності світових дистрибуційних каналів.

Проблеми з постачанням партій ячменю можуть виникнути через транспортні неузгодженості, що призводить до затримок в експорті зернових вантажів. На жаль, російське вторгнення в Україну відіграє ключову роль у формуванні цін на зерно в країні. Незважаючи на те, що Україна продовжує залишатися одним із провідних світових постачальників ячменю, військові дії істотно впливають на обсяги виробництва та експорту цієї культури.

Важливо відзначити, що Україна, незважаючи на другий рік війни з Росією, продовжує залишатися одним із провідних світових виробників та експортерів зернових продуктів.

Ми з'ясували, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують соя та соняшник. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна кукурудзи та пшениці. Також ми розповіли, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.