Ціни на зернові в Україні станом на 19 січня 2024

Збирання сої. Фото: Google

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Через вторгнення Росії в Україну багато морських портів країни змушені були тимчасово обмежити або скоротити свою діяльність, що суттєво ускладнило процес експорту зерна. Окрім того, руйнування значної частини інфраструктури стало додатковим випробуванням для українських аграріїв. Наразі також виникають проблеми через затримки вантажних автомобілів, спричинені страйками європейських перевізників. Експорт зерна став джерелом напруженості між Україною та її сусідами, оскільки Болгарія, Угорщина, Польща, Румунія та Словаччина стали альтернативними маршрутами транзиту для українського зерна. Наразі п'ять східних країн ЄС виступають за введення імпортного мита на українське зерно, стверджуючи, що надлишок дешевшої сільськогосподарської продукції з України негативно позначається на їх експортних ринках.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соя станом на 19 січня 2024 року.

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Станом на 19 січня середня ціна на сою в Україні становить 17 428 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на сою в Україні станом на 9 січня 2024 року. Фото: tripoli.land

Ціна на сою упродовж останніх днів зросла на 1,5%. Так, у четвер, 11 січня, середня вартість тонни сої становила 17 161 грн. Вже у суботу, 13 січня, ціна на цю зернову культуру впала до свого тижневого мінімуму у 17 036 грн, але протрималася на цьому рівні не довго. У неділю, 14 січня вартість сої зросла до 17 326 грн за тонну. У четвер, 18 січня, ціна тонни сої сягнула свого тижневого максимуму — 17 428 грн за тонну. Така ціна на цю зернову культуру тримається і нині.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на сою в Україні. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на сою в Україні

Війна з Росією негативно позначаються на вартості сої в Україні, головним чином через руйнування великих площ сільськогосподарських угідь та порушення логістичних ланцюгів. Це призводить до значного зменшення пропозиції сої на ринку.

Крім того, ціни на сою в Україні зазнають впливу інших важливих факторів. Один із них — це баланс між пропозицією та попитом, який відіграє ключову роль у формуванні цін на сою. Перевага пропозиції над попитом зазвичай знижує ціни, а обернена ситуація може їх підвищити.

Кліматичні умови також істотно впливають на ринкові ціни, оскільки врожайність сої може значно коливатися в залежності від погодних умов. У роки з низькою врожайністю ціни на сою, як правило, зростають через зменшення пропозиції.

Також варто врахувати вплив динаміки ціни інші олійні культури. Зміни у цінах на соняшник, кукурудзу та ріпак можуть вплинути на рішення фермерів щодо посіву сої. Зміни в пропозиції інших олійних культур впливають на загальну конкуренцію на ринку та можуть вплинути на ціни на сою.

Глобальні ціни на сою також відіграють важливу роль. Україна посідає провідне становище на світовому ринку сої, і світові ціни можуть чинити тиск на внутрішній ринок. Підвищення світових цін може стимулювати експорт з України, що, своєю чергою, впливає на внутрішні ціни.

Слід підкреслити, що Україна залишається одним з провідних виробників і експортерів зерна у світі, попри війну з Росією, що триває вже другий рік.

Ми з'ясували, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують ячмінь та соняшник. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна кукурудзи та пшениці. Також ми розповіли, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.