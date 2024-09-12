Ціни на зернові в Україні станом на 12 вересня 2024 року

Збір врожаю сої. Фото: ThinkstockPhotos

В Україні триває зростання цін на сою, спричинене високим попитом на внутрішньому ринку та обмеженими залишками цієї культури. Фахівці наголошують, що нестача сої підвищує ціновий тиск, що найбільше відчувається серед компаній, зайнятих її виробництвом і переробкою.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соя станом на 12 вересня 2024 року.

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Станом на 12 вересня середня ціна на сою в Україні становить 19 000 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на сою в Україні станом на 12 вересня 2024 року. Скриншот: tripoli.land

За останній тиждень ціни на сою в Україні суттєво зросли. У четвер, 5 вересня, вартість сої становила 18 101 грн. У п'ятницю, 6 вересня, ціни на сою змінилися і становили 18 147 грн за тонну. У середу, 11 вересня, тонна сої коштувала вже 19 000 грн. Така вартість цієї зернової культури зберігається і сьогодні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на сою в Україні. Скриншот: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зернових

За словами економіста Андрія Новака, російське вторгнення завдало значних втрат аграрному сектору України. Серед ключових збитків — не тільки руйнування сільськогосподарських угідь і знищення майна, але й блокування портів, пошкодження їх інфраструктури та викрадення зерна російськими військовими.

"За останні дні у нас різко зросла кількість обстрілів інфраструктурних об'єктів на півдні України. Це відбувається, тому що росіяни не можуть знищити український морський коридор, через те що він проходить по територіальних водах Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — зазначив він.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які ціни на соняшник у вересні. Ще ми розповідали, скільки коштує тонна пшениці, ячменю та кукурудзи в Україні.