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Ціни на зерно в Україні — скільки коштує пшениця в вересні

8 вересня 2024 06:30
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Ціни на зернові в Україні станом на 8 вересня 2024 року
Збір врожаю. Фото: Reuters
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

За останній тиждень в Україні ціни на пшеницю знову зросли, піднявшись на кілька відсотків. Основними факторами цього зростання стали невтішні прогнози щодо врожайності в ключових аграрних регіонах і зниження запасів на складах, а також зростання витрат на транспортування і обробку зерна.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує пшениця станом на 8 вересня.

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Станом на 8 вересня 2024 року середня ціна на пшеницю в Україні становить 7 509 грн за тонну разом з ПДВ.

Скільки коштує пшениця в Україні 8 вересня 2024 року
Середня ціна на пшеницю в Україні станом на 8 вересня. Скриншот: tripoli.land

Середня ціна на пшеницю за останній тиждень помітно зросла. Так, у суботу, 31 серпня, 31 серпня, її вартість становила 7 395 грн за тонну.  У вівторок, 3 вересня, тонна пшениці коштувала вже 7 400 грн, а у середу, 4 вересня, — 7 401 грн. У четвер, 5 вересня, ціна пшениці становила 7 439 грн за тонну, а у п'ятницю, 6 вересня, — 7 489 грн за тонну. У суботу, 7 вересня, тонна цієї зернової культури коштувала вже 7 509 грн. Наразі середні ціни на пшеницю залишаються на цьому рівні.

Як змінились ціни на пшеницю за тиждень
Тижнева динаміка зміни середньої ціни на пшеницю в Україні. Скриншот: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зернових

Економіст Андрій Новак сказав, що для відновлення зруйнованої сільськогосподарської інфраструктури України потрібно від 56 млрд до 60 млрд доларів. Попри значні втрати, сільське господарство країни продовжує свій шлях відновлення, що підтверджується зростанням як площ посіву, так і обсягів урожаю минулого року.

"Цього року, попри те що посівна кампанія проходить під ударами КАБів, її темпи та площі перебувають на торішньому рівні", — додав експерт.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які в вересні ціни на ячмінь. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна кукурудзи, соняшнику та сої.

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13:01 У КМВА уточнили інформацію щодо кількості загиблих через вибух на АТП

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