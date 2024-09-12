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Цены на зерно в Украине — сколько стоит соя в сентябре

12 сентября 2024 06:30
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Цены на зерновые в Украине по состоянию на 12 сентября 2024 года
Сбор урожая сои. Фото: ThinkstockPhotos
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

В Украине продолжается рост цен на сою, вызванный высоким спросом на внутреннем рынке и ограниченными остатками этой культуры. Специалисты подчеркивают, что недостаток сои повышает ценовое давление, наиболее ощущаемое среди компаний, занятых ее производством и переработкой.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит соя по состоянию на 12 сентября 2024 года.

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На 12 сентября средняя цена на сою в Украине составляет 19 000 грн за тонну вместе с НДС.

Сколько стоит соя в Украине 12 сентября 2024 года
Средняя цена на сою в Украине на 12 сентября 2024 года. Скриншот: tripoli.land

За последнюю неделю цены на сою в Украине существенно выросли. В четверг, 5 сентября, стоимость сои составила 18 101 грн. В пятницу, 6 сентября, цены на сою изменились и составили 18 147 грн за тонну. В среду, 11 сентября, тонна сои стоила уже 19 000 грн. Такая стоимость этой зерновой культуры сохраняется и сегодня.

Как изменились цены на сою за неделю в Украине
Недельная динамика изменения средней цены на сою в Украине. Скриншот: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерновых

По словам экономиста Андрея Новака, российское вторжение нанесло значительные потери аграрному сектору Украины. Среди ключевых убытков – не только разрушение сельскохозяйственных угодий и уничтожение имущества, но и блокирование портов, повреждение их инфраструктуры и угон зерна российскими военными.

"За последние дни у нас резко возросло количество обстрелов инфраструктурных объектов на юге Украины. Это происходит, потому что россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — отметил он.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и какие цены на подсолнечник в сентябре. Еще мы рассказывали, сколько стоит тонна пшеницы, ячменя и кукурузы в Украине.

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