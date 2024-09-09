Ціни на зернові в Україні станом на 9 вересня 2024 року

Соняшники. Фото: Pexels

Ціни на соняшник в Україні знову зросли. Основними причинами стали несприятливі погодні умови, які негативно позначилися на врожайності, а також зростання попиту на олію на світових ринках. Підвищення вартості також викликане валютними коливаннями та обмеженням постачання, що посилює тиск на ринок.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соняшник станом на 9 вересня 2024 року.

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Ціни на соняшник в Україні

Середня ціна на соняшник в Україні станом на 9 вересня 2024 року. Фото: tripoli.land

Середня ціна на соняшник за останні дні значно підвищилась. У неділю, 1 вересня, вартість становила 19 143 грн за тонну. У вівторок, 3 вересня, ціна зросла до 19 282 грн за тонну. У середу, 4 вересня, вартість була 19 337 грн за тонну, а у п'ятницю, 6 вересня — 19 481 грн за тонну. У суботу, 7 вересня, ціна зросла максимально — 19 571 грн за тонну, у неділю, 8 вересня вартість знизилась на одну гривню.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на соняшник в Україні. Фото: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зерна

Економіст Андрій Новак зазначає, що вторгнення Росії завдало значних ударів по аграрному сектору України. Серед основних збитків він виділяє обстріли сільськогосподарських угідь, втрату активів, блокування портів, руйнування портової інфраструктури та викрадення зерна російськими військовими.

"Росіяни не можуть знищити український морський коридор, через те що він проходить по територіальних водах Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — додав експерт.