Ціни на зернові в Україні станом на 14 січня 2024

Завантаження сої. Фото: teren.in.ua

Ажіотаж на українському ринку сої, який спостерігався в останні місяці 2023 року, може піти на спад на тлі змін на світових ринках. Під впливом зниження вартості на американську сою експерти прогнозують обвал цін на українському ринку. Очікується, що падіння цін почнеться в січні 2024 року.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соя станом на 14 січня 2024 року.

Читайте також:

Станом на 14 січня середня ціна на сою в Україні становить 17 036 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на сою в Україні станом на 14 січня 2024 року. Фото: tripoli.land

Ціна на сою упродовж останніх днів впала на 150 гривень. Так, у понеділок, 8 січня, середня вартість тонни сої становила 17 186 грн. У вівторок, 9 січня, ціна на цю зернову культуру піднялась до 17 336 грн за тонну. Наступного дня — у середу, 10 січня, середня вартість тонни сої зросла до 17 432 грн, але потім почала стрімко падати і коштувала у четвер, 11 січня, вже 17 161 грн за тонну. У п'ятницю, 12 січня ціна за тонну сої знизилася до 17 042 грн, а у суботу, 13 січня, середня вартість сої впала до 17 036 грн за тонну. Така ціна на цю зернову культуру тримається і нині.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на сою в Україні. Фото: tripoli.land

Як формується ціна на сою

Сьогодні формування цін на сою в Україні залежить від різноманітних факторів, включаючи глобальні тенденції та політичну обстановку. Ключовими впливовими чинниками є обсяги експорту, місцеві закупівельні ціни, витрати на транспортування та стан світового ринку. Вартість також піддається впливу витрат на сільськогосподарську техніку, пальне, амортизацію, насіння та коливання валютних курсів.

Слід відзначити, що воєнна агресія Росії також має негативний вплив на ціни на сою в Україні. Окупація та обстріли російськими військами українських земель призвела до знищення сільськогосподарських угідь та проблем у логістиці, що спричинило зменшення пропозиції сої на ринку. Проте, незважаючи на повномасштабну війну, яка триває вже другий рік, Україна залишається одним з провідних світових виробників та експортерів зернових культур.

Ми вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують соняшник та кукурудза. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна ячменю та пшениці. Також ми розповіли, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.