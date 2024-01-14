Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Цены на зерно в Украине — сколько стоит соя в январе arrow

Цены на зерно в Украине — сколько стоит соя в январе

14 января 2024 07:01
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Цены на зерновые в Украине по состоянию на 14 января 2024 года
Загрузка сои. Фото: teren.in.ua
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Ажиотаж на украинском рынке сои, наблюдавшийся в последние месяцы 2023 года, может пойти на убыль на фоне перемен на мировых рынках. Под влиянием понижения стоимости на американскую сою эксперты прогнозируют обвал цен на украинском рынке. Ожидается, что падение цен начнётся в январе 2024 года.

Новости.LIVE узнали, сколько в Украине стоит соя по состоянию на 14 января 2024 года.

Читайте также:

По состоянию на 14 января средняя цена на сою в Украине составляет 17 036 грн за тонну вместе с НДС.

null
Средняя цена на сою в Украине на 14 января 2024 года. Фото: tripoli.land

Цена на сою за последние дни упала на 150 гривен. Так, в понедельник, 8 января, средняя стоимость тонны сои составила 17 186 грн. Во вторник, 9 января, цена на зерновую культуру поднялась до 17 336 грн за тонну. На следующий день — в среду, 10 января, средняя стоимость тонны сои выросла до 17 432 грн, но потом начала стремительно падать и стоила в четверг, 11 января, уже 17 161 грн за тонну. В пятницу, 12 января, цена за тонну сои снизилась до 17 042 грн, а в субботу, 13 января, средняя стоимость сои упала до 17 036 грн за тонну. Такая цена на эту зерновую культуру держится и сейчас.

null
Недельная динамика изменения средней цены на сою в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируется цена на сою

Сегодня формирование цен на сою в Украине зависит от разных факторов, включая глобальные тенденции и политическую обстановку. Ключевыми факторами являются объемы экспорта, местные закупочные цены, расходы на транспортировку и состояние мирового рынка. Стоимость также подвергается влиянию затрат на сельскохозяйственную технику, горючее, амортизацию, семена и колебания валютных курсов.

Следует отметить, что военная агрессия России также оказывает негативное влияние на цены на сою в Украине. Оккупация и обстрелы российскими войсками украинских земель привела к уничтожению сельскохозяйственных угодий и проблем в логистике, что повлекло за собой уменьшение предложения сои на рынке. Однако, несмотря на полномасштабную войну, продолжающуюся уже второй год, Украина остается одним из ведущих мировых производителей и экспортеров зерновых культур.

Мы изучили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоят подсолнечник и кукуруза. Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна ячменя и пшеницы. Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.

деньги
цены в Украине
зерно
экспорт зерна
цены
аграрии
соя

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

Актуальное по теме