Цены на зерновые в Украине по состоянию на 19 января 2024 года

Уборка сои. Фото: Google

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Из-за вторжения России в Украину многие морские порты страны вынуждены были временно ограничить или сократить свою деятельность, что существенно усложнило процесс экспорта зерна. Кроме того, разрушение большого числа инфраструктуры стало дополнительным испытанием для украинских аграриев. Сейчас также возникают проблемы из-за задержек грузовых автомобилей, вызванных забастовками европейских перевозчиков. Экспорт зерна стал источником напряженности между Украиной и соседями, поскольку Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия стали альтернативными маршрутами транзита для украинского зерна. В настоящее время пять восточных стран ЕС выступают за введение импортных пошлин на украинское зерно, утверждая, что избыток более дешевой сельскохозяйственной продукции из Украины негативно сказывается на их экспортных рынках.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит соя по состоянию на 19 января 2024 года.

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По состоянию на 19 января средняя цена на сою в Украине составляет 17428 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на сою в Украине на 9 января 2024 года. Фото: tripoli.land

Цена на сою за последние дни выросла на 1,5%. Так, в четверг, 11 января, средняя стоимость тонны сои составила 17 161 грн. Уже в субботу, 13 января, цена на зерновую культуру упала до своего недельного минимума в 17 036 грн, но продержалась на этом уровне не долго. В воскресенье, 14 января, стоимость сои выросла до 17 326 грн за тонну. В четверг, 18 января, цена тонны сои достигла своего недельного максимума — 17 428 грн за тонну. Такая цена на эту зерновую культуру держится и сейчас.

Недельная динамика изменения средней цены на сою в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на сою в Украине

Война с Россией негативно сказываются на стоимости сои в Украине, главным образом из-за разрушения крупных площадей сельскохозяйственных угодий и нарушения логистических цепей. Это приводит к значительному уменьшению предложения сои на рынке.

Кроме того, цены на сою в Украине испытывают влияние других важных факторов. Один из них — это баланс между предложением и спросом, который играет ключевую роль в формировании цен на сою. Преимущество предложения над спросом обычно снижает цены, а обратная ситуация может их повысить.

Климатические условия также оказывают существенное влияние на рыночные цены, поскольку урожайность сои может значительно колебаться в зависимости от погодных условий. В годы с низкой урожайностью цены на сою, как правило, растут из-за уменьшения предложения.

Также следует учесть влияние динамики цен на другие масличные культуры. Изменения в ценах на подсолнечник, кукурузу и рапс могут повлиять на решение фермеров по посеву сои. Изменения в предложении других масличных культур влияют на общую конкуренцию на рынке и могут повлиять на цены на сою.

Глобальные цены на сою также играют немаловажную роль. Украина занимает ведущее положение на мировом рынке сои, и мировые цены могут оказывать давление на внутренний рынок. Повышение мировых цен может стимулировать экспорт из Украины, что в свою очередь влияет на внутренние цены.

Следует подчеркнуть, что Украина остается одним из ведущих производителей и экспортеров зерна в мире, несмотря на продолжающуюся уже второй год войну с Россией.

Мы выяснили, что сейчас происходит на рынке зерна и сколько в Украине стоят ячмень и подсолнечник. Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна кукурузы и пшеницы. Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.