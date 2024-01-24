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Цены на зерно в Украине. Сколько стоит соя в конце января

24 января 2024 07:01
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Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на зерновые в Украине по состоянию на 24 января 2024 года
Полив сои. Фото: Google
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Из-за вторжения России в Украину многие украинские морские порты вынуждены были временно ограничить или уменьшить свою деятельность, что серьезно осложнило процесс экспорта зерна. Кроме того, разрушение значительной части аграрной инфраструктуры стало дополнительным испытанием для украинских аграриев. Сейчас также возникают проблемы из-за задержек грузовых автомобилей, вызванных забастовками европейских перевозчиков. Экспорт зерна стал источником напряжений между Украиной и ее соседями, поскольку Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия стали альтернативными маршрутами транзита для украинского зерна. Впрочем, в Украине уже работают над решением этой проблемы. Недавно Украина предложила Польше ввести механизм верификации экспорта агропродукции в соответствии с решением Европейской комиссии. Этот механизм уже успешно работает с Румынией и Болгарией. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль. По его словам, это позволит обеспечить безопасные и качественные поставки агропродукции из Украины в Польшу и другие страны ЕС.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит соя по состоянию на 24 января 2024 года.

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По состоянию на 24 января средняя цена на сою в Украине составляет 17 173 грн за тонну вместе с НДС.

Цены на зерновые в Украине по состоянию на 24 января 2024 года
Средняя цена на сою в Украине на 24 января 2024 года. Фото: tripoli.land

Цена на сою за последние дни упала на 0,7%. Так, во вторник, 16 января, средняя стоимость тонны сои составила 17 304 грн. В четверг, 18 января, цена на эту зерновую культуру выросла до недельного максимума в 17 428 грн, но продержалась на этом уровне всего один день. Уже в субботу, 20 января, стоимость сои упала до 17 311 грн за тонну и продержалась на этом уровне три дня. Во вторник, 23 января, цена тонны сои достигла своего недельного минимума — 17 173 грн. Такая цена на эту зерновую культуру держится и сейчас.

Цены на зерновые в Украине по состоянию на 24 января 2024 года
Недельная динамика изменения средней цены на сою в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на сою в Украине

Война с Россией негативно сказывается на стоимости сои в Украине, в первую очередь из-за разрушения крупных сельскохозяйственных угодий и нарушения логистических цепочек. Это приводит к существенному уменьшению предложения сои на рынке.

Кроме того, цены на сою в Украине испытывают влияние других важных факторов. Один из них — это баланс между предложением и спросом, который играет ключевую роль в формировании цен на сою. Преобладание предложения над спросом обычно снижает цены, тогда как обратная ситуация может привести к их повышению.

Климатические условия также оказывают существенное влияние на рыночные цены, поскольку урожайность сои может значительно колебаться в зависимости от погодных условий. В годы с низкой урожайностью цены на сою, как правило, растут из-за уменьшения предложения.

Следует также учитывать влияние динамики цен на другие масличные культуры. Изменения в стоимости подсолнечника, кукурузы и рапса может повлиять на решение фермеров по посеву сои. Изменения в предложении других масличных культур влияют на общую конкуренцию на рынке и могут повлиять на цены на сою.

Глобальные цены на сою также играют немаловажную роль. Украина занимает ведущую позицию на мировом рынке сои, и мировые цены могут оказывать давление на внутренний рынок. Повышение мировых цен может стимулировать экспорт из Украины, что в свою очередь влияет на внутренние цены.

Необходимо подчеркнуть, что Украина остается одним из ведущих производителей и экспортеров зерна в мире, несмотря на войну с Россией, продолжающуюся второй.

Мы выяснили, что сейчас происходит на рынке зерна и сколько в Украине стоят подсолнечник и ячмень. Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна кукурузы и пшеницы. Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.

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