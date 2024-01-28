Ціни на зернові в Україні станом на 28 січня 2024 року — скільки коштує соя

Комбайн на полі сої. Фото: lento.pl

Соя — це одна з ключових олійних культур, що має велике значення в сільському господарстві та харчовій промисловості. Ця культура також відома своєю здатністю фіксувати азот з атмосфери, що робить її корисною для поліпшення родючості ґрунту та використання в агроекологічних системах. Експорт сої займає важливе місце в світовій економіці як ключовий компонент у виробництві продуктів харчування, кормів для тварин, а також в промисловості.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соя станом на 28 січня 2024 року.

Читайте також:

Станом на 28 січня середня ціна на сою в Україні становить 17 166 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на сою в Україні станом на 28 січня 2024 року. Фото: tripoli.land

Ціна на сою упродовж останніх днів дещо знизилася. Так, у понеділок, 22 січня, тонна сої коштувала 17 311 грн, а у вівторок, 23 січня, середня вартість тонни сої становила 17 173 грн. У середу та четвер, 24 та 25 січня, ціна на цю зернову культуру зросла до свого тижневого максимуму у 17 254 грн, але протрималася на цьому рівні лише два дні. У п'ятницю, 26 січня, вартість на сою знову впала — до 17 121 грн за тонну, а у суботу тонна сої коштувала вже 17 166 грн. Така ціна на цю зернову культуру тримається і нині.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на сою в Україні. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на сою в Україні

Війна із Росією негативно впливає на ціни на сою в Україні, особливо через руйнування обширних сільськогосподарських угідь та порушення логістичних ланцюгів. Це веде до суттєвого зменшення обсягів сої, доступної на ринку.

Крім того, ціни на сою в Україні також піддані впливу інших ключових факторів. Один із них - це баланс між пропозицією та попитом, який визначає рівень цін на цей продукт. Перевага пропозиції над попитом, зазвичай, призводить до зниження цін, тоді як обернена ситуація може викликати їх зростання.

Кліматичні умови також відіграють значущу роль у формуванні ринкових цін, оскільки врожайність сої може значно варіюватися залежно від погодних умов. У роки з низькою врожайністю спостерігається збільшення цін на сою через обмеження її пропозиції.

Необхідно також враховувати вплив динаміки цін на інші масличні культури, такі як соняшник, кукурудза та ріпак. Зміни в цінах цих культур можуть вплинути на стратегії фермерів щодо вибору посівів сої. Зміни в пропозиції інших олійних культур також впливають на загальну конкуренцію на ринку і можуть вплинути на ціни на сою.

Глобальні ціни на сою є також важливим фактором. Україна займає провідну позицію на світовому ринку сої, і світові ціни можуть впливати на внутрішні ціни. Зростання світових цін може сприяти експорту сої з України, що впливає на внутрішні ринкові ціни.

Важливо відзначити, що незважаючи на воєнний конфлікт з Росією, Україна продовжує залишатися одним з провідних світових виробників та експортерів зерна.

Ми з'ясували, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують соняшник та ячмінь. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна кукурудзи та пшениці. Також ми розповіли, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.