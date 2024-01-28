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Цены на зерно в Украине — сколько стоит соя в конце января

28 января 2024 07:01
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Ирина Шпак
редактор
Цены на зерновые в Украине по состоянию на 28 января 2024 года — сколько стоит соя
Комбайн в поле сои. Фото: lento.pl
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Соя — это одна из ключевых масличных культур, имеющая большое значение в сельском хозяйстве и пищевой промышленности. Эта культура также известна своей способностью фиксировать азот из атмосферы, что делает ее полезной для улучшения плодородия и использования в агроэкологических системах. Экспорт сои занимает важное место в мировой экономике как ключевой компонент в производстве продуктов питания, кормов для животных и промышленности.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит соя по состоянию на 28 января 2024 года.

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По состоянию на 28 января средняя цена на сою в Украине составляет 17 166 грн за тонну вместе с НДС.

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Средняя цена на сою в Украине на 28 января 2024 года. Фото: tripoli.land

Цена на сою за последние дни несколько снизилась. Так, в понедельник, 22 января, тонна сои стоила 17 311 грн, а во вторник, 23 января, средняя стоимость тонны сои составила 17 173 грн. В среду и четверг, 24 и 25 января, цена на эту зерновую культуру выросла до своего недельного максимума в 17 254 грн, но продержалась на этом уровне всего два дня. В пятницу, 26 января, стоимость на сою снова упала — до 17 121 грн за тонну, а в субботу тонна сои стоила уже 17 166 грн. Такая цена на эту зерновую культуру держится и сейчас.

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Недельная динамика изменения средней цены на сою в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на сою в Украине

Война с Россией негативно влияет на цены на сою в Украине, особенно из-за разрушения обширных сельскохозяйственных угодий и нарушения логистических цепей. Это ведет к существенному уменьшению объемов сои, доступной на рынке.

Кроме того, цены на сою в Украине также подвержены влиянию других ключевых факторов. Один из них — это баланс между предложением и спросом, определяющий уровень цен на этот продукт. Преимущество предложения над спросом, как правило, приводит к понижению цен, тогда как обратная ситуация может вызвать их рост.

Климатические условия также играют значительную роль в формировании рыночных цен, поскольку урожайность сои может значительно варьироваться в зависимости от погодных условий. В годы с низкой урожайностью наблюдается увеличение цен на сою из-за ограничения ее предложения.

Необходимо также учитывать влияние динамики цен на другие масличные культуры, такие как подсолнечник, кукуруза и рапс. Изменения в ценах этих культур могут повлиять на стратегии фермеров по выбору посевов сои. Изменения в предложении других масличных культур также влияют на общую конкуренцию на рынке и могут повлиять на цены на сою.

Глобальные цены на сою являются важным фактором. Украина занимает ведущую позицию на мировом рынке сои, и мировые цены могут влиять на внутренние цены. Рост мировых цен может способствовать экспорту сои из Украины, что влияет на внутренние рыночные цены.

Важно отметить, что, несмотря на военный конфликт с Россией, Украина продолжает оставаться одним из ведущих мировых производителей и экспортеров зерна.

Мы выяснили, что сейчас происходит на рынке зерна и сколько в Украине стоят подсолнечник и ячмень. Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна кукурузы и пшеницы. Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.

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