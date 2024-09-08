Цены на зерновые в Украине по состоянию на 8 сентября 2024 года

Уборка урожая. Фото: Reuters

За последнюю неделю в Украине цены на пшеницу снова выросли, поднявшись на несколько процентов. Основными факторами этого роста стали неутешительные прогнозы по урожайности в ключевых аграрных регионах и снижению запасов на складах, а также рост расходов на транспортировку и обработку зерна.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит пшеница по состоянию на 8 сентября.

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По состоянию на 8 сентября 2024 года средняя цена на пшеницу в Украине составляет 7 509 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на пшеницу в Украине на 8 сентября. Скриншот: tripoli.land

Средняя цена на пшеницу за последнюю неделю заметно выросла. Так, в субботу, 31 августа, 31 августа ее стоимость составляла 7 395 грн за тонну. Во вторник, 3 сентября, тонна пшеницы стоила уже 7 400 грн, а в среду, 4 сентября, — 7 401 грн. В четверг, 5 сентября, цена пшеницы составила 7 439 грн за тонну, а в пятницу, 6 сентября, — 7 489 грн за тонну. В субботу, 7 сентября, тонна этой зерновой культуры стоила уже 7 509 грн. Пока средние цены на пшеницу остаются на этом уровне.

Недельная динамика изменения средней цены на пшеницу в Украине. Скриншот: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерновых

Экономист Андрей Новак сказал, что для восстановления разрушенной сельскохозяйственной инфраструктуры Украины нужно от 56 до 60 млрд долларов. Несмотря на значительные потери, сельское хозяйство страны продолжает свой путь обновления, что подтверждается ростом как площадей посева, так и объемов урожая в прошлом году.

"В этом году, несмотря на то, что посевная кампания проходит под ударами КАБов, ее темпы и площади находятся на прошлогоднем уровне", — добавил эксперт.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и в сентябре цены на ячмень. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна кукурузы, подсолнечника и сои.