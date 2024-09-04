Ціни на соняшник та зернові в Україні станом на 4 вересня 2024 року

Поле соняшнику. Фото growhow.in.ua

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

На сьогодні вартість соняшнику в Україні має відчутний висхідний тренд. До того ж, експерти очікують зниження олійності соняшнику через високі температури, які збіглися з періодом цвітіння. Спека викликала утворення великої кількості порожнього насіння у деяких гібридів, що вплине на зменшення врожаю та зниження олійності внаслідок неповного наповнення насіння.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соняшник станом на 4 вересня 2024 року.

Читайте також:

Середня ціна на соняшник в Україні станом на 4 вересня 2024 року. Фото: tripoli.land

Упродовж останніх днів ціни на соняшник в Україні демонструють впевнене зростання. Так, у вівторок, 27 серпня, ціна соняшнику знаходилась на тижневому мінімумі та становила 18 795 грн за тонну. Протягом чотирьох днів вартість цієї зернової культури невпинно зростала. У суботу, 31 серпня, вона зросла до 19 145 грн. Щоправда, на цій позначці вартість соняшнику протрималась лише один день. У неділю, 1 вересня, ціна на цю зернову культуру скоригувались до 19 143 грн за тонну. Втім уже у вівторок, 3 вересня, вартість соняшнику різко зросла до 19 282 грн і наразі становить тижневий максимум.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на соняшник в Україні. Фото: tripoli.land

В якому стані перебуває експорт зернових в Україні

Член економічного дискусійного клубу Олег Пензін зазначив, що на момент початку війни українські аграрії виробляли 110 мільйонів тонн зернових та олійних культур. Наразі обсяги виробництва скоротилися до 78 мільйонів тонн. За його словами, значну частину посівних площ на сході країни було втрачено. Для задоволення внутрішнього попиту Україні потрібно 12-15 мільйонів тонн, а майже весь урожай, що залишився, експортується, при цьому 90% перевезень здійснюється морським шляхом.

"Росіяни не можуть знищити український морський коридор через те, що він проходить по територіальних водах Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — зазначив експерт.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які ціни на пшеницю. Ще ми розповідали, скільки коштує тонна сої, ячменю та кукурудзи в Україні.