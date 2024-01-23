Цены на зерновые в Украине по состоянию на 23 января 2024 года

Уборка ячменя. Фото: Google

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Экспорт ячменя из Украины в 2023 году столкнулся со значительными трудностями в результате вторжения России и блокады некоторых участков западной границы. До начала вторжения Украина занимала лидирующие позиции среди основных поставщиков зерна в мире. Однако регулярные обстрелы украинских портов со стороны России значительно усложнили экспорт зерна морским транспортом. Также отечественные перевозчики сталкиваются с блокадами на западных границах страны со стороны своих европейских коллег. В частности, заместитель председателя Министерства сельского хозяйства и развития села Стефан Краевский недавно заявил, что Польша будет поддерживать запрет на импорт украинского зерна до тех пор, пока Европейская комиссия не разработает эффективные механизмы защиты польского рынка. По его словам, необходимо обеспечить защиту польских производителей.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит ячмень на 23 января 2024 года.

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По состоянию на 23 января средняя цена на ячмень в Украине составляет 4 833 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на ячмень в Украине на 23 января 2024 года. Фото: tripoli.land

При этом цена на ячмень за последние дни выросла на 1,04%. Так, в понедельник, 15 января, средняя стоимость тонны ячменя составила 4 783 грн. В среду, 17 января, цена на зерновую культуру выросла до 4 863 грн. На следующий день — в четверг, 18 января, она упала, достигнув отметки в 4 845 грн за тонну. В субботу, 20 января, цена одной тонны ячменя упала до 4 833 грн. На таком уровне он остается и сегодня.

Недельная динамика изменения средней цены на ячмень в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на ячмень в Украине

Цены на ячмень формируются под влиянием различных факторов, таких как глобальное предложение, сезонные колебания, особенности логистики, география перевозок, расходы на семена и другие аспекты. Кроме того, критерии качества, такие как стандартизация, таможенное регулирование и сертификация продукции также влияют на спрос на зерновые культуры и на их цену.

На внутренний рынок оказывают влияние сезонные изменения и динамика потребительских секторов. Формирование цен на ячмень зависит от потребителей и эффективности мировых дистрибуционных каналов.

Проблемы с поставкой партий ячменя могут возникнуть из-за транспортных несогласованностей, что приводит к задержкам в экспорте зерновых грузов. К сожалению, российское вторжение в Украину оказывает существенное влияние на формирование цен на зерно в стране. Впрочем, несмотря на войну, Украина продолжает оставаться среди ведущих мировых производителей и экспортеров зерновых продуктов, но военные события оказывают существенное влияние на объемы производства и экспорта этой культуры. Важно отметить, что Украина, невзирая на второй год войны с Россией, по-прежнему занимает одну из ведущих позиций среди мировых производителей и экспортеров зерновых продуктов.

Мы выяснили, что сейчас происходит на рынке зерна и сколько в Украине стоят подсолнечник и соя. Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна кукурузы и пшеницы. Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.