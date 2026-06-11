Мировые цены на зерно: что ждет агрорынок в ближайшее время

Зерно, поле с пшеницей. Фото: УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

С конца лета на мировом рынке зерна будет формироваться новая ценовая ситуация. Цены будут зависеть от урожая, стоимости агрохимии и логистики. Если зерно подорожает — это приведет к голоду в бедных странах.

Об этом заявил в эфире Новини.LIVE директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Почему цены на зерно будут расти

Хватит ли бедным странам денег, чтобы купить необходимый для них урожай, станет известно после того, как сформируется новая ценовая ситуация на глобальном рынке зерна. Голод, по словам Пендзина, угрожает странам Центральной Африки и частично Латинской Америки.



"Европа вообще не будет голодать, потому что это премиальный рынок. Страны ЕС, на самом деле, много субсидируют внутреннее аграрное производство и имеют достаточно неплохое предложение", — отметил он.

Олег Пендзин подчеркнул, что цены на зерно зависят от нескольких факторов. Например, агрохимия и логистика уже подорожали, так что это точно повлияет на цену нового урожая.

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Что еще стоит знать

Напомним, ранее экономист и советник президента Украины в 2019-2024 годах Олег Устенко в интервью Новини.LIVE предупредил об угрозе мирового аграрного кризиса. По его словам, урожай зерновых в 2026 году сократится из-за меньшей площади засеянных земель и дорогих удобрений. Однако в мире еще есть запасы агропродовольствия, что позволит поддерживать цены на зерно на оптимальном уровне. Впрочем, проблемы могут начаться уже в 2027 году, поскольку зерновые будут постепенно, но неуклонно дорожать.

Как писали ранее Новини.LIVE, по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), мировые цены на зерно растут четвертый месяц подряд. В то же время в Украине пшеница дешевеет. Известно, с чем это связано.

Еще Новини.LIVE рассказывали о подорожании фуражного ячменя. Зерно дорожает из-за низкой торгово-закупочной активности. Известно, чего ждать дальше.