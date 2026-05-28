Головна Фінанси Ціни на зерно: якій культурі прогнозують здорожчання

Дата публікації: 28 травня 2026 06:30
Ціни на зерно: чому вже скоро оновляться ціни на сою
Комбайн у полі, гроші. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

На українських заводах з'явився дефіцит сировини. Це, а також зростання вартості соєвого шроту, може спровокувати подорожчання сої. Ймовірно, це відбудеться вже у червні.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Всеукраїнську аграрну раду (ВАР).

Ситуація на ринку сої

Як зазначається, учасники ринку поводять себе усе активніше. Зростання цін на соєвий шрот стимулює заводи частіше купувати продукцію, оскільки доступної сировини мало.

"Уже минулого тижня ринок додав близько 200—300 гривень на тонні. Це поки лише перший сигнал до подорожчання", — йдеться у повідомленні.

Якими можуть бути ціни на содю

Очікується, що тонна сої може подорожчати від 22 700 до 23 000 гривень. Можливо, це станеться вже у червні або липні. Якщо прогнози справдяться, тоді настане сприятливий момент для продажу накопичених обсягів продукції.

Скільки коштують пшениця, кукурудза, ячмінь в Україні 

Станом на 28 травня середні ціни на пшеницю перебувають на позначці 10089 гривень за тонну, свідчать дані на сайті Tripoli.land. Примітно, що 20 травня тонна пшениці коштувала 10010 гривень, тобто за 8 днів зерно здорожчала на 79 гривень.

Середні ціни на тонну кукурудзи коливаються в межах 10 579 гривень, тоді як тиждень тому зернова коштувала 10 496 гривень за тонну. Тоді як ячмінь наразі продається за середньою ціною 8967 гривень/тонна. 

Щодо ріпака, то ціни на цю зернову залишаються стабільними. Так, 28 травня тонну можна придбати за 10 147 гривень. 

Як повідомляли Новини.LIVE, цього року держава продовжуватиме підтримувати аграріїв на тлі повномасштабної війни з РФ. Фермерам, наприклад, зараз доступна програма агрострахування. Так, держава компенсує їм до 60% вартості страхування. 

Також Новини.LIVE розповідали про подорожчання фуражного ячменю. Ціни оновлюються, оскільки багато компаній формують свої сировинні бази. З максимальними цінами працюють лише окремі підприємства. 

Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Віталій Чайка
