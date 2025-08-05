Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Цены на зерно обновились — какая продукция дорого стоит в августе

Цены на зерно обновились — какая продукция дорого стоит в августе

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2025 06:30
Цены на пшеницу и рапс в августе — как изменилась стоимость культур
Деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Зерновой рынок, как и все остальные, работает по принципу баланса спроса и предложения. Например, если урожай является достаточным, тогда цены будут формироваться под давлением запасов зерновых культур, поэтому продать продукцию дорого не получится. Тем временем в Украине продолжают собирать урожай, поэтому закупочные цены как на зерновые, так и на масличные культуры постоянно меняются.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, что сейчас происходит на украинском рынке зерна.

Реклама
Читайте также:

Подробнее о закупочных ценах на зерновые

По данным на Электронной зерновой бирже, средневзвешенные цены на закупку зерна на вторник, 5 августа, таковы:

  • пшеница 2 класса стоит 10 606 грн за тонну на условиях CPT (с доставкой в порт) а также 9 792 грн за тонну на условиях EXW (продукцию вывозит покупатель);
  • кукуруза стоит 9 184 грн (CPT), а на условиях EXW — чуть больше 11 тыс. грн;
  • ячмень торгуется по цене в 9 210 (CPT) и 9 825 грн (EXW).

В то же время закупочные цены на подсолнечник находятся на уровне 25 075 грн за тонну на условиях EXW. Тогда как цена на рапс 1 класса без ГМО  находится на уровне 23 208 грн за тонну.

О чем еще стоит знать

Уровень экспорта украинской агропродукции за границу за первые шесть месяцев 2025 года снизился на 9%. По состоянию на июнь страна продала зерновых на сумму в 11,3 млрд долларов. В основном, как рассказал заместитель директора "Института аграрной экономики" Николай Пугачев, украинскую агропродукцию сейчас покупают страны ЕС, Азии и Африки.

Напомним, урожай пшеницы в Украине в 2025 году может быть значительно меньше, чем в прошлом году. Председатель комитета Верховной Рады Украины (ВРУ) по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснил, как это повлияет на валютный рынок. Узнавайте также, что происходит с ценами на фуражную пшеницу.

зерно цены пшеница подсолнечник рапс зерновые
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации