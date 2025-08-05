Цены на пшеницу и рапс в августе — как изменилась стоимость культур

Деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Зерновой рынок, как и все остальные, работает по принципу баланса спроса и предложения. Например, если урожай является достаточным, тогда цены будут формироваться под давлением запасов зерновых культур, поэтому продать продукцию дорого не получится. Тем временем в Украине продолжают собирать урожай, поэтому закупочные цены как на зерновые, так и на масличные культуры постоянно меняются.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, что сейчас происходит на украинском рынке зерна.

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Подробнее о закупочных ценах на зерновые

По данным на Электронной зерновой бирже, средневзвешенные цены на закупку зерна на вторник, 5 августа, таковы:

пшеница 2 класса стоит 10 606 грн за тонну на условиях CPT (с доставкой в порт) а также 9 792 грн за тонну на условиях EXW (продукцию вывозит покупатель);

кукуруза стоит 9 184 грн (CPT), а на условиях EXW — чуть больше 11 тыс. грн;

ячмень торгуется по цене в 9 210 (CPT) и 9 825 грн (EXW).

В то же время закупочные цены на подсолнечник находятся на уровне 25 075 грн за тонну на условиях EXW. Тогда как цена на рапс 1 класса без ГМО находится на уровне 23 208 грн за тонну.

О чем еще стоит знать

Уровень экспорта украинской агропродукции за границу за первые шесть месяцев 2025 года снизился на 9%. По состоянию на июнь страна продала зерновых на сумму в 11,3 млрд долларов. В основном, как рассказал заместитель директора "Института аграрной экономики" Николай Пугачев, украинскую агропродукцию сейчас покупают страны ЕС, Азии и Африки.

Напомним, урожай пшеницы в Украине в 2025 году может быть значительно меньше, чем в прошлом году. Председатель комитета Верховной Рады Украины (ВРУ) по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснил, как это повлияет на валютный рынок. Узнавайте также, что происходит с ценами на фуражную пшеницу.