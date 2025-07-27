Україна втратила 8 млрд грн податків — як так сталося

Збір врожаю. Фото: УНІАН

Україна у 2024 році недоотримала майже 8 мільярдів гривень податків через нелегальний експорт агропродукції. Так, великі аграрні компанії вимушені знижувати ціну, щоби конкурувати з нелегальними агрофірмами.

Про це заявив Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев в інтерв'ю Новини.LIVE.

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Як відбувається експорт "чорного" зерна

За словами Данила Гетманцева, міжнародні компанії та українські агрохолдинги встановлюють певну ціну на зерно з урахуванням податків. Однак ці компанії втрачають рентабельність через шахраїв, які продають продукцію за зниженою ціною.

"Компанії можуть взагалі працювати в мінус в певні місяці. Це абсолютно негативно впливає на весь аграрний сектор. Минулого року ми втратили близько 8 млрд гривень тільки податками на "чорному" зерні", — розповів Гетманцев.

Держава запровадила механізм експортного забезпечення, відповідно до якого експортувати продукцію може лише платник податку на додану вартість (ПДВ) і за умови, що він може довести увесь ланцюг постачання цього зерна з ПДВ. І якщо є десь вкраплення цього "чорного" зерна, тоді його блокують і не дають вивозити за кордон. Завдяки цьому:

значно знизився експорт "чорного" зерна;

ціни на агроринку вирівнялися;

"Втрати все ще є, цього року ми бачимо, що втрачаємо 3 млрд гривень за рахунок нашої нереформованої митниці. Вивозиться товар з пересортом: декларується один товар, який не підпадає під ці механізми, а насправді там зерно. Але вони (втрати — ред), значно меншими є", — підкреслив Гетманцев.

За словами Гетманцева, нещодавно на румунській митниці зупинили 32 вагони з соєю, як контрабандний товар.

Раніше стало відомо, що врожай зерна в Україні буде найменшим за останні 10 років. Відомо, чи вплине це на ціни. Дізнавайтесь також, скільки грошей потрібно витратити для того, аби експортувати агропродукцію з України в ЄС.