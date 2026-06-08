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Главная Финансы Цены на зерно "на стопе": почему пшеница не будет дорогой и как долго

Цены на зерно "на стопе": почему пшеница не будет дорогой и как долго

Ua ru
Дата публикации 8 июня 2026 06:30
Цены на зерно в Украине: сколько сейчас стоит тонна и чего ждать дальше
Сбор урожая пшеницы, деньги в кошельке. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

На рынке пшеницы полностью стабилизировалась ситуация и воцарилось некоторое затишье. Активность по сделкам практически прекратилась. Причина: рынок находится в ожидании нового урожая.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Agronews.

Ситуация на рынке зерна

Локальную поддержку цены получают лишь благодаря единичным сделкам. Их заключают покупатели, которые ищут продукцию, чтобы срочно покрыть дефицит объемов. Что касается мировых площадок, то премия за погодные риски исчезает из-за дождей в ключевых регионах производства.

Цены на пшеницу в Украине

Тонна зерна по состоянию на 8 июня стоит 10 006 гривен. Стоимость, как свидетельствуют данные на портале Tripoli.land, постепенно падает: начиная с 4 июня тонна подешевела на 60 гривен. На максимальном уровне средняя цена была 2 июня. Тогда тонна пшеницы стоила 10 086 гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, недавно экономист и советник президента Украины в 2019-2024 годах Олег Устенко в интервью Новини.LIVE предупредил, что мир ждет масштабный аграрный кризис. Все из-за сокращения площади засеянных земель и урожаев. Цены на зерно еще будут держаться на одном уровне благодаря запасам с предыдущих лет, однако зерно хоть и постепенно, но будет дорожать. В 2027 году голод может вспыхнуть в некоторых африканских странах.

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Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине дешевеет фуражная кукуруза. Причина — изменения на экспортном рынке зерна. Из-за этого тонна продукции подешевела на 100-200 гривен.

Еще Новини.LIVE рассказывали, что фуражный ячмень в конце весны начал прибавлять в цене. На цены давили компании, которые запасались новой продукцией. Минимальную стоимость озвучивали лишь отдельные предприятия.

цены в Украине пшеница цены на зерно
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
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