Головна Фінанси Ціни на зерно: на якій культурі зараз важко заробити

Ціни на зерно: на якій культурі зараз важко заробити

Дата публікації: 21 травня 2026 06:30
Ціни на зерно в Україні: що сталося на ринку ячменю наприкінці травня
Комбайн, вантажівка і ячмінне поле. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Ринок ячменю в Україні продовжує залишатися стабільним, на відміну від ринку пшениці, де фіксується поступове зростання цін. Водночас частина покупців фіксують максимальні і наближені до них ціни на ячмінь. Усе через те, що вони намагаються залучити додаткові об’єми сировини.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на інформагентство АПК-Інформ

Ситуація на ринку ячменю

Зазначається, що пропозицій зернової майже не надходило. 

"Аграрії, котрі мали в наявності залишки ячменю, не поспішали з реалізацією, не виключаючи зростання цін найближчим часом", — йдеться у статті.

Скільки коштує ячмінь в Україні 

Тонна ячменю на внутрішньому ринку 21 травня коштує 8952 гривень, свідчать дані на порталі Tripoli.land. Впродовж останніх днів фіксується незначне здешевшання зернової. Так, 18 травня ячмінь коштував 9040 гривень. А 13 травня тонну можна було купити за 9031 гривень за тонну. 

Скільки коштують кукурудза, пшениця і ріпак в Україні 

Середні ціни на ріпак 21 травня коливаються в межах 23 727 гривень за тонну. Цікаво, що вартість зернової не змінюється у травні. Натомість кукурудза коштує 10 496 гривень за тонну. Ціни на цю культуру підвищуються: 19 травня тонна коштувала 10 476 гривень, а 18 травня — 10 468 гривень за тонну.  Ріпак станом на зараз торгується за середніми цінами у  10 010 гривень за тонну. 

Як повідомляли Новини.LIVE, в Україні у 2026 році діятиме декілька державних програм для підтримки аграріїв. Наприклад, вони зможуть скористатися програмою агрострахування. Так, держава компенсує їм до 60% вартості страхування.

Як писали Новини.LIVE, фуражна кукурудза в Україні коштує понад подорожчала 11 000 гривень. Але продукція на Півдні країни продається ще дорожче. Відомо, яка ситуація на ринку. 

Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
