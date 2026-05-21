Ціни на зерно в Україні: що сталося на ринку ячменю наприкінці травня

Ринок ячменю в Україні продовжує залишатися стабільним, на відміну від ринку пшениці, де фіксується поступове зростання цін. Водночас частина покупців фіксують максимальні і наближені до них ціни на ячмінь. Усе через те, що вони намагаються залучити додаткові об’єми сировини.

Ситуація на ринку ячменю

Зазначається, що пропозицій зернової майже не надходило.

"Аграрії, котрі мали в наявності залишки ячменю, не поспішали з реалізацією, не виключаючи зростання цін найближчим часом", — йдеться у статті.

Скільки коштує ячмінь в Україні

Тонна ячменю на внутрішньому ринку 21 травня коштує 8952 гривень, свідчать дані на порталі Tripoli.land. Впродовж останніх днів фіксується незначне здешевшання зернової. Так, 18 травня ячмінь коштував 9040 гривень. А 13 травня тонну можна було купити за 9031 гривень за тонну.

Середні ціни на ріпак 21 травня коливаються в межах 23 727 гривень за тонну. Цікаво, що вартість зернової не змінюється у травні. Натомість кукурудза коштує 10 496 гривень за тонну. Ціни на цю культуру підвищуються: 19 травня тонна коштувала 10 476 гривень, а 18 травня — 10 468 гривень за тонну. Ріпак станом на зараз торгується за середніми цінами у 10 010 гривень за тонну.

